Kiraya çözüm geliyor: Fiyat artışlarının önüne geçecek köklü reform adımları devreye girecek!





BÜYÜKŞEHİRDEKİ MEMURA KATKI

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" dedi. Antalya'da katıldığı bir toplantıda konuşan Çavuşoğlu, şehirdeki kira artışlarına değinerek, şöyle konuştu: "Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece bunların sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız."

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