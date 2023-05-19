Kiraya çözüm geliyor: Fiyat artışlarının önüne geçecek köklü reform adımları devreye girecek!

AK Parti ikinci tur seçim kampanyası için kolları sıvarken, yeni dönemde ekonominin rotası 'orta direk' olacak. Özellikle büyük şehirlerde yüksek kiranın, fiyat artışlarının önüne geçecek köklü reform adımları devreye girecek. Orta direği güçlendirecek bir büyüme modeline geçilecek.
3 ALTERNATİFLİ MODEL
AK Parti'nin strateji ekibinin tespitlerine göre, büyükşehirlerde en çok dile getirilen sorunların başında yüksek kiralar ve fiyatlardaki artış geliyor. Bu tespit dikkate alınarak kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine kararlılıkla devam edilecek.
Kiracıları korumak için uygulamaya alınan yüzde 25'lik tavan uygulamasının süresinin uzatılması, fırsatçı ev sahiplerine yönelik cezaların artırılması öngörülüyor. 'Hapis, adli ya da idari para cezası' olmak üzere üç alternatif üzerinde çalışılıyor. Mevcut sistemde kira artışında temel alınan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yerine üst sınır getirilmesi de seçenekler arasında. Taşınmazın yaşı, metrekaresi, bulunduğu kat, konumu, niteliği dikkate alınarak bölge değerleri belirlenecek.
GIDADA OYNAKLIK BİTECEK
Başta temel gıda ürünleri olmak üzere fiyatlardaki oynaklığın önüne geçilecek, enflasyonun vatandaş üzerindeki etkisini giderecek politikalara hız verilecek. Tarımsal üretim, verimlilik ve lojistik planlaması daha da güçlendirilecek, gıda arz güvenliği sağlanacak.