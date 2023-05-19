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    Kiraya çözüm geliyor: Fiyat artışlarının önüne geçecek köklü reform adımları devreye girecek!

    Orta direği güçlendirecek büyüme modeli için düğmeye basıldı. Fiyat artışlarının, yüksek kiranın önüne geçecek adımlar atılacak. Kira artışına sınır ve fırsatçı ev sahibine yüksek ceza gündemde...

    Hazal Ateş
    Takvim
    Kiraya çözüm geliyor

    AK Parti ikinci tur seçim kampanyası için kolları sıvarken, yeni dönemde ekonominin rotası 'orta direk' olacak. Özellikle büyük şehirlerde yüksek kiranın, fiyat artışlarının önüne geçecek köklü reform adımları devreye girecek. Orta direği güçlendirecek bir büyüme modeline geçilecek.



    3 ALTERNATİFLİ MODEL
    AK Parti'nin strateji ekibinin tespitlerine göre, büyükşehirlerde en çok dile getirilen sorunların başında yüksek kiralar ve fiyatlardaki artış geliyor. Bu tespit dikkate alınarak kira harcamalarını düşürmeye dönük olarak sosyal konut projelerine kararlılıkla devam edilecek.

    Kiracıları korumak için uygulamaya alınan yüzde 25'lik tavan uygulamasının süresinin uzatılması, fırsatçı ev sahiplerine yönelik cezaların artırılması öngörülüyor. 'Hapis, adli ya da idari para cezası' olmak üzere üç alternatif üzerinde çalışılıyor. Mevcut sistemde kira artışında temel alınan 12 aylık ortalamalara göre TÜFE yerine üst sınır getirilmesi de seçenekler arasında. Taşınmazın yaşı, metrekaresi, bulunduğu kat, konumu, niteliği dikkate alınarak bölge değerleri belirlenecek.



    GIDADA OYNAKLIK BİTECEK
    Başta temel gıda ürünleri olmak üzere fiyatlardaki oynaklığın önüne geçilecek, enflasyonun vatandaş üzerindeki etkisini giderecek politikalara hız verilecek. Tarımsal üretim, verimlilik ve lojistik planlaması daha da güçlendirilecek, gıda arz güvenliği sağlanacak.



        BÜYÜKŞEHİRDEKİ MEMURA KATKI
        Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz" dedi. Antalya'da katıldığı bir toplantıda konuşan Çavuşoğlu, şehirdeki kira artışlarına değinerek, şöyle konuştu: "Önce Rusya-Ukrayna Savaşı, sonra asrın felaketi depremler, arz talep dengesini bozdu. Ancak bu sorun sadece bunların sonucu değil, fırsatçıların da kurnazlığından kaynaklı. Yasal düzenlemelerle ve ilave tedbirlerle gereğini yapacağız. Büyükşehirlerde memurlara il ve ilçe bazında kira katkısı vereceğiz. TOKİ eliyle bölgemize yeni konutları da süratle kazandırıp arz talep dengesini sağlayacağız."

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        Haberler Ekonomi Kiraya çözüm geliyor: Fiyat artışlarının önüne geçecek köklü reform adımları devreye girecek!
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