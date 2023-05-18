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    • Ekonomi
    • 18.05.2023 15:49
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    • 18.05.2023 15:55
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    BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 18 Mayıs 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Yorumlar...

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 4.655,17 puana geriledi. Borsadaki hareketlilik sonrası internet arama motorlarında ''Borsa düştü mü, neden düştü?'' sorusunun yanıtı sıkça araştırılmaya başlandı. İşte 18 Mayıs 2023 Perşembe borsada son durum...

    BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA?

    BIST 100 endeksine dahil hisselerden 38'i yükselirken, 57'si değer kaybetti. İstanbul serbest piyasada dolar 19,7900 liradan, avro 21,4100 liradan satılıyor. İşte detaylar...

    BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ?

    18 Mayıs 2023 Borsa İstanbul'da son durum:

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,14 azalışla 4.655,17 puana geriledi.

    Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,52 puan değer kaybetti.

    Dün 4.661,68 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 20,03 puan ve yüzde 0,43 değer kazanarak 4.681,71 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 4.630,11, en yüksek ise 4.699,95 puanı gördü.

    Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

    Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 38'i yükselirken, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, İş Bankası (C), Akbank ve Sasa Polyester oldu.

        ALTININ ONSU 1.977 DOLAR SEVİYESİNDE

        Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0820, sterlin/dolar paritesi 1,2440 ve dolar/yen paritesi 137,8 düzeyinde seyrediyor.

        İstanbul serbest piyasada dolar 19,7900 liradan, avro 21,4100 liradan satılıyor.

        Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,2 azalışla 1.977 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 0,2 azalışla 76,5 dolardan işlem görüyor.
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        İGA Art Sanat
        Haberler Ekonomi BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 18 Mayıs 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Yorumlar...
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