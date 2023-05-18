BORSA DÜŞTÜ MÜ, NEDEN DÜŞTÜ SON DAKİKA? 18 Mayıs 2023 Borsa neden düşüyor, ne oldu? Yorumlar...

Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,06, sanayi endeksi yüzde 0,36, hizmetler endeksi yüzde 0,20 ve teknoloji endeksi yüzde 0,17 değer kaybetti.

Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 38'i yükselirken, 57'si değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Koç Holding, İş Bankası (C), Akbank ve Sasa Polyester oldu.