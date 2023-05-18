İşsizlik oranı tek haneye düştü! Çalışan sayısı 31 milyon kişiyi geçti





VAY 'ADA'SINI!

Hollywood'un gişe rekorları kıran filmlerine ev sahipliği yapan Bahamalar'ın Exuma Cay Adalar Zinciri'ndeki Little Pipe Cay, 100 milyon dolara satışa çıktı. Lüks olanaklara sahip 38 dönümlük ada, Johnny Depp'in 'Karayip Korsanları' serisinde ve James Bond filmi 'Casino Royale'de görüldü. 500 metrekarelik ana malikanenin yanı sıra dört misafir evinin ve çeşitli eğlence alanlarının bulunduğu ada, yüzlerce metrelik rıhtımı, yüzme havuzu, spa ve su sporları ekipmanları gibi özellikleri ile de dikkat çekiyor.



ÜNLÜLERE KOMŞU

Ada aynı zamanda, Johnny Depp, Tyler Perry ve David Copperfield'ın evlerinin bulunduğu diğer adalarla da komşu. ABD basını, potansiyel alıcılar arasında reality şov yıldızı Kim Kardashian ve Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady'nin olduğunu öne sürdü.



AVRUPA'NIN EN POPÜLERİ OLDU

Trendyol, Avrupa'daki en popüler moda platformları sıralamasında birinci oldu. Berlin merkezli Online Perakendeciler Birliği tarafından yapılan 'Avrupa'daki en popüler moda platformları' araştırmasında Trendyol ilk sırada yer aldı. trendyol. com/de ve trendyol. com/en aracılığı ile Türk üreticilerini Avrupa'nın 27 ülkesindeki müşterilerle buluşturan Trendyol'un dışında listede Almanya ve Fransa'dan 5'er, İngiltere'den 2, Polonya,

İspanya ve Macaristan'dan ise 1'er online pazaryeri yer aldı. Trendyol geçtiğimiz günlerde de Almanya'da influencerlar tarafından en çok konuşulan moda markası olmuştu.



AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 1.8 TRİLYONA ÇIKTI

Vakıfbank'ın, nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 60 artarak 1.4 trilyon liraya ulaştı. Aynı dönemde Vakıfbank'ın nakdi kredileri yıllık yüzde 69 artışla 1.1 trilyon lira seviyesine ulaşırken, aktif toplamı ise yıllık yüzde 64 artışla 1.8 trilyon lirayı aştı. Banka yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 503 milyon lira net kâr elde etti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "İlk çeyrek finansal sonuçlarımız bankamızın güçlü konumunu bir kere daha ortaya koydu" dedi.

İŞ DÜNYASI 7200 GÜN PRİMİ BEKLİYOR

Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Bağ-Kur kapsamındaki işverenler için prim ödeme gün sayısının 7200 güne indirilmesini öngören düzenlemeyi heyecanla beklediklerini belirtti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret eden Baran, ATO üyelerinin, düzenlemenin, EYT'lilerde olduğu gibi kanun çıktığında şartları uyanları kapsaması beklentisi içinde olduğunu da ifade etti.



VODAFONE'DAN 4 MİLYAR TL YATIRIM

Vodafone Türkiye, Nisan 2022- Mart 2023 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. 31 Mart sonu itibarıyla son 1 yılda 4 milyar lira yatırım yapan şirket, 2022-23 mali yılı servis gelirlerini 47.6 artışla 25.5 milyar liraya çıkardı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "2022-23 mali yılında 4 milyar lira yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk" dedi.