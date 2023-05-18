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    İşsizlik oranı tek haneye düştü! Çalışan sayısı 31 milyon kişiyi geçti

    İşsizlik yüzde 9.9 ile 2018’in ilk çeyreğinden bu yana ilk kez tek haneye geriledi. İstihdam edilenlerin sayısı 1 yılda 1.6 milyon kişi arttı. İşte sizler için derlediğimiz 18 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    İşsizlik tek hane

    İşsizlik, çeyrek dönemler itibarıyla 5 yıl sonra ilk kez tek haneye indi. 2022'nin ilk çeyreğinde yüzde 11.1, son çeyreğinde yüzde 10.2 olan işsiz sayısı bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 9.9'a indi. Türkiye'de işsiz sayısı da 3 milyon 483 bine geriledi.



    İSTİHDAM ZİRVE YAPTI
    İstihdam edilenlerin sayısı, bu yılın ilk çeyreğinde, 2022'nin aynı dönemine göre 1 milyon 563 bin kişi, 2022'nin son çeyreğine göre ise 195 bin kişi artarak 31 milyon 558 binle tarihin en yüksek seviyesine çıktı.

    İstihdam oranı da 0.2 puanlık artışla yüzde 48.4'le zirveye ulaştı. İstihdam sayısı, bir önceki çeyreğe göre tarım sektöründe 115 bin kişi azalırken, sanayi sektöründe 51 bin, inşaat sektöründe 60 bin, hizmet sektöründe 198 bin kişi arttı. İstihdam edilenlerin yüzde 14.9'u tarım, yüzde 21.5'i sanayi, yüzde 6.3'ü inşaat, yüzde 57.4'ü ise hizmet sektöründe yer aldı.



    İşsizlik oranı gerilerken, çalışan sayısı da 31 milyon kişiyi geçti.



        UCUZ GIDA SEFERBERLİĞİ
        Tarımda istihdamın ve üretimin artması için kurulacak Tarım Girişimcilik Bölgeleri (TARGİB), genç ve kadın çiftçilere yeni istihdam alanı oluştururken, tarımda bilinçli tarımı yaygınlaştıracak. 100 adet Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgesi kurularak 200 bin kişiye istihdam kapısı açılacak. 5 yılda kurulacak sanayi bölgelerinde yılda ek olarak 5 milyon ton sebze üretilecek. Tarım Bakanlığı, vatandaşın ucuz gıdaya erişimi için sözleşmeli üretimi hayata geçirecek. Ekilmeyen alanlar değerlendirilecek. 3 milyon çiftçinin gelirini garanti altına alan yeni sistemle ihtiyaç fazlası üretimin israfı engellenecek.

        SOĞAN TARLADA 4 TL
        Adana'da 31 Mart'ta hasadına başlandığında tarlada 17-18 liraya satılan soğanın fiyatı, 4-5 liraya kadar geriledi. Adana Tarım Platformu Sözcüsü Cahit İncefikir, "Ürünler halde 6-7 lira arasnda. Marketlerde 7-8 liraya satılıyor ancak büyük marketlerde 15-16 liraya kadar yükselebiliyor" dedi.
        Rana BÜYÜKTAŞ



        MERKEZ'DEN YENİ ADIM
        Merkez Bankası, kredi artışı ile harcamaları azaltmak ve dövizden TL'ye geçişi hızlandırmak için attığı adımlara dün bir yenisini ekledi. Merkez Bankası, bankalara verdiği dövizden TL'ye ek dönüşüm yükümlülüğü eşiklerini değiştirdi.

        Gerçek kişi hesaplarında 26 Mayıs-28 Temmuz arasında ek yüzde 10 TL dönüşümünü sağlayamayan bankalar, eksik kalan kısım için 6 ay süreyle menkul kıymet tesis edecek. Bu oran Nisan'da yapılan düzenlemede yüzde 5 olarak tanımlanmıştı. Buna eklenen 10 puan ile, gerçek kişiler için dönüşüm oranı yüzde 15'e çıkmış oldu. 28 Temmuz sonrası için ise dövizden TL'ye ek dönüşüm oranı eşiği yüzde 30'a yükselecek.

        20 GÜNDE 70 BİN YOLCU
        Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu, Ankara-Sivas Hızlı Tren Hattı'na vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, 20 günde gerçekleştirilen 120 seferde 70 bin yolcunun seyahat ettiğini söyledi. 27 Nisan-31 Mayıs arasında 120 bine yakın yolcunun seyahat etmesini öngördüklerini belirten Karaismailoğlu, "Hattımızla 12 saat olan demiryolu seyahat süresini 2 saate, Ankara ile Yozgat arasını 1 saate indirdik" dedi.

        Mayıs ayı sonuna kadar ücretsiz olan hatta, fiyatlar da belli oldu. TCDD'nin sitesinde bilet fiyatları 1 Haziran itibariyle 240 lira olarak yer aldı. Sivas ile Ankara arası otobüs fiyatlarının ise 400 lira olması dikkat çekti.



            VAY 'ADA'SINI!
            Hollywood'un gişe rekorları kıran filmlerine ev sahipliği yapan Bahamalar'ın Exuma Cay Adalar Zinciri'ndeki Little Pipe Cay, 100 milyon dolara satışa çıktı. Lüks olanaklara sahip 38 dönümlük ada, Johnny Depp'in 'Karayip Korsanları' serisinde ve James Bond filmi 'Casino Royale'de görüldü. 500 metrekarelik ana malikanenin yanı sıra dört misafir evinin ve çeşitli eğlence alanlarının bulunduğu ada, yüzlerce metrelik rıhtımı, yüzme havuzu, spa ve su sporları ekipmanları gibi özellikleri ile de dikkat çekiyor.

            ÜNLÜLERE KOMŞU
            Ada aynı zamanda, Johnny Depp, Tyler Perry ve David Copperfield'ın evlerinin bulunduğu diğer adalarla da komşu. ABD basını, potansiyel alıcılar arasında reality şov yıldızı Kim Kardashian ve Amerikan futbolu yıldızı Tom Brady'nin olduğunu öne sürdü.

            AVRUPA'NIN EN POPÜLERİ OLDU
            Trendyol, Avrupa'daki en popüler moda platformları sıralamasında birinci oldu. Berlin merkezli Online Perakendeciler Birliği tarafından yapılan 'Avrupa'daki en popüler moda platformları' araştırmasında Trendyol ilk sırada yer aldı. trendyol. com/de ve trendyol. com/en aracılığı ile Türk üreticilerini Avrupa'nın 27 ülkesindeki müşterilerle buluşturan Trendyol'un dışında listede Almanya ve Fransa'dan 5'er, İngiltere'den 2, Polonya,
            İspanya ve Macaristan'dan ise 1'er online pazaryeri yer aldı. Trendyol geçtiğimiz günlerde de Almanya'da influencerlar tarafından en çok konuşulan moda markası olmuştu.

            AKTİF BÜYÜKLÜĞÜ 1.8 TRİLYONA ÇIKTI
            Vakıfbank'ın, nakdi ve gayri nakdi krediler yoluyla Türkiye ekonomisine sağladığı finansman desteği yıllık bazda yüzde 60 artarak 1.4 trilyon liraya ulaştı. Aynı dönemde Vakıfbank'ın nakdi kredileri yıllık yüzde 69 artışla 1.1 trilyon lira seviyesine ulaşırken, aktif toplamı ise yıllık yüzde 64 artışla 1.8 trilyon lirayı aştı. Banka yılın ilk çeyreğinde 4 milyar 503 milyon lira net kâr elde etti. Vakıfbank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, "İlk çeyrek finansal sonuçlarımız bankamızın güçlü konumunu bir kere daha ortaya koydu" dedi.

            İŞ DÜNYASI 7200 GÜN PRİMİ BEKLİYOR
            Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Bağ-Kur kapsamındaki işverenler için prim ödeme gün sayısının 7200 güne indirilmesini öngören düzenlemeyi heyecanla beklediklerini belirtti. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'i ziyaret eden Baran, ATO üyelerinin, düzenlemenin, EYT'lilerde olduğu gibi kanun çıktığında şartları uyanları kapsaması beklentisi içinde olduğunu da ifade etti.

            VODAFONE'DAN 4 MİLYAR TL YATIRIM
            Vodafone Türkiye, Nisan 2022- Mart 2023 arası dönemi kapsayan mali yıl sonuçlarını açıkladı. 31 Mart sonu itibarıyla son 1 yılda 4 milyar lira yatırım yapan şirket, 2022-23 mali yılı servis gelirlerini 47.6 artışla 25.5 milyar liraya çıkardı. Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, "2022-23 mali yılında 4 milyar lira yatırım yaparak Türkiye ekonomisine ve dijitalleşmeye katkıda bulunduk" dedi.

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            Haberler Ekonomi İşsizlik oranı tek haneye düştü! Çalışan sayısı 31 milyon kişiyi geçti
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