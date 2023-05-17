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    Yarısı Bizden kampanyasına rekor başvuru!

    Bakan Kurum yeni rakamları açıkladı. İstanbul’da ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden’ kampanyasına 709 bin bağımsız birim için 155 bin başvuru yapıldı. İşte sizler için derlediğimiz 17 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Rekor dönüşüm

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na bugüne kadar 709 bin bağımsız birim için 155 bin başvuru yapıldığını bildirdi. Kampanyaya başvuruların ay sonuna kadar devam edeceğini belirten Kurum, "Ekiplerimiz başvuruları inceliyor, çoğunluğun sağlandığı yerlerde dönüşüm süreci başlıyor.

    İstanbul'da riskli yapı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Kurum'un paylaştığı bilgilere göre; 2+1 dairede 750 bin lirayı devlet karşılarken, kalan tutarın yüzde 10'u peşinat olarak ödeniyor. 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yılda ödeme yapılıyor. 3+1 dairede ise devlet 900 bin lirayı karşılıyor. Kalan tutarın yüzde 10'u peşinat olarak yatırılırken, kalan tutar 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadede tamamlanıyor.



    368 BİN KONUT SATILDI
    Türkiye genelinde konut satışları Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 azalarak 85 bin 652 oldu. Konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışı sayısı Nisan'da 2 bin 557 oldu. Yabancıya satış Ocak-Nisan döneminde ise 13 bin 483'e düştü.



    KREDİ KARTINDAN NAKİT ÇEKİMİNE DÜZENLEME
    Merkez Bankası, belirli bir limitin üzerinde olan kredi kartlarında nakit çekim ve kuyum harcamaları için düzenlemeye gitti. Buna göre, menkul kıymet tesisi uygulaması kapsamında, müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına ve dün itibarıyla uygulamaya alınmasına karar verildi.

    178 BİN ÇOCUĞA SED ÖDEMESİ
    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini hesaplara yatırdı. Aile Bakanı Derya Yanık, "561milyon 123 bin lira ödendi" dedi. Çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerine değinen Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti. Yanık, 178 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını söyledi.



        GENÇLERE MÜJDE CEPTE
        Teknoloji ve dijital uygulamalarda dünya ile birlikte hareket eden Türkiye, internet kullanımında ise dünyayı gerisinde bıraktı. Türkiye'de internet kullanım oranı yüzde 85'e yükselirken, bu oran dünya genelinde ise yüzde 66 olarak gerçekleşti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın seçimlerin öncesinde verdiği "Yükseköğrenimdeki gençlerimize bir defaya mahsus cep telefonu ve bilgisayar ediniminde vergi muafiyeti sağlayacak, aylık 10 GB ücretsiz internet vereceğiz" müjdesiyle de bu rakamlar katlanarak artacak.
        Barış ŞİMŞEK

        İŞTE VERGİ AVANTAJI
        Mevcut:
        Telefonun fiyatı: 41 bin 999 TL
        Vergisiz fiyatı: 21 bin 383 TL
        Kültür Bakanlığı payı (% 1): 214 TL
        TRT bandrolü (% 10): 2 bin 138 TL
        ÖTV (% 50): 11 bin 867 TL KDV (% 18): 6 bin 408 TL

        Yeni:
        ÖTV'SİZ FİYAT: 27 bin 996 TL

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        Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
        Haberler Ekonomi Yarısı Bizden kampanyasına rekor başvuru!
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