Yarısı Bizden kampanyasına rekor başvuru!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na bugüne kadar 709 bin bağımsız birim için 155 bin başvuru yapıldığını bildirdi. Kampanyaya başvuruların ay sonuna kadar devam edeceğini belirten Kurum, "Ekiplerimiz başvuruları inceliyor, çoğunluğun sağlandığı yerlerde dönüşüm süreci başlıyor.
İstanbul'da riskli yapı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Kurum'un paylaştığı bilgilere göre; 2+1 dairede 750 bin lirayı devlet karşılarken, kalan tutarın yüzde 10'u peşinat olarak ödeniyor. 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yılda ödeme yapılıyor. 3+1 dairede ise devlet 900 bin lirayı karşılıyor. Kalan tutarın yüzde 10'u peşinat olarak yatırılırken, kalan tutar 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadede tamamlanıyor.
368 BİN KONUT SATILDI
Türkiye genelinde konut satışları Nisan'da geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35.6 azalarak 85 bin 652 oldu. Konut satışları Ocak-Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18.6 azalışla 368 bin 867 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışı sayısı Nisan'da 2 bin 557 oldu. Yabancıya satış Ocak-Nisan döneminde ise 13 bin 483'e düştü.
KREDİ KARTINDAN NAKİT ÇEKİMİNE DÜZENLEME
Merkez Bankası, belirli bir limitin üzerinde olan kredi kartlarında nakit çekim ve kuyum harcamaları için düzenlemeye gitti. Buna göre, menkul kıymet tesisi uygulaması kapsamında, müşteri bazında kredi kartı limiti belirli bir tutarın üzerinde olanlar için bireysel kredi kartları vasıtasıyla yapılan nakit çekimi ve kuyum harcamalarının yüzde 30 oranında menkul kıymet tesisine tabi olmasına ve dün itibarıyla uygulamaya alınmasına karar verildi.
178 BİN ÇOCUĞA SED ÖDEMESİ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mayıs ayı Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemelerini hesaplara yatırdı. Aile Bakanı Derya Yanık, "561milyon 123 bin lira ödendi" dedi. Çocukların ailelerinin yanında geleceğe hazırlanmasına önem verdiklerine değinen Yanık, ekonomik gerekçelerle çocukların ailelerinden kopmasını önlemeyi amaçladıklarını belirtti. Yanık, 178 bin çocuğun masraflarını karşıladıklarını söyledi.