Yarısı Bizden kampanyasına rekor başvuru!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'na bugüne kadar 709 bin bağımsız birim için 155 bin başvuru yapıldığını bildirdi. Kampanyaya başvuruların ay sonuna kadar devam edeceğini belirten Kurum, "Ekiplerimiz başvuruları inceliyor, çoğunluğun sağlandığı yerlerde dönüşüm süreci başlıyor.

İstanbul'da riskli yapı bırakmayacağız" ifadelerini kullandı. Kurum'un paylaştığı bilgilere göre; 2+1 dairede 750 bin lirayı devlet karşılarken, kalan tutarın yüzde 10'u peşinat olarak ödeniyor. 5 bin 625 liradan başlayan taksitlerle 10 yılda ödeme yapılıyor. 3+1 dairede ise devlet 900 bin lirayı karşılıyor. Kalan tutarın yüzde 10'u peşinat olarak yatırılırken, kalan tutar 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle 10 yıl vadede tamamlanıyor.