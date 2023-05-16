EYT'liye promosyon kazancı: Bankaların kampanyaları sürüyor! Peki nasıl alınacak?

Prim ve yıl şartını tamamlayıp emeklilik başvurusu yapan EYT'liler maaşlarına kavuşuyor. Başvuran 1.7 milyon kişiden yaklaşık 1 milyonunun aylığı bağlanırken, kalanların işlemleri de bu ay tamamlanacak. Emekli aylığı bağlanan EYT'liler fark, peşin aylık ve ikramiye gibi ödemelerin yanı sıra promosyonunu da alacak.





NASIL ALINACAK?

Bankaların da promosyon kampanyaları sürüyor. Emeklilerin, dul ve yetimlerin alabildiği promosyonda ödemeler bankaya ve maaşa göre değişiyor. Kampanyalara göre 10 bin liraya kadar ödeme alma imkanı bulunuyor. Emekli olan EYT'liler ilk maaşının yatırıldığı bankadan kolayca promosyonunu alabilecek. Bunun için mobil ve internet bankacılığıyla ya da şubeden başvurulabilecek.