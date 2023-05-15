EVDE BAKIM MAAŞI

Evde bakım maaşı adı altında verilen ödeme devlet tarafından evde bakımı üstlenen kişilere sağlanan destek ödemesidir.

Bu yardımın ödeme tarihleri ödemelerin yapıldığı kurum tarafından belirleniyor. Ödeme tarihleri her yılın başında belirlenmekte olup genellikle her ayın 15-20'si arasında değişkenlik gösteriyor. Ocak ayında yapılan artışla birlikte yeni yılın ilk altı ayında ödeme tutarı 4 bin 337 TL olarak belirlendi.