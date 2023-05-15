Düşük gelirli ailelere, çocuklara, yaşlılara ve engellilere sosyal yardım adı altında destek ödemeleri sağlanıyor. Destek ödemeleri belirli kriterleri karşılayan kişi ya da hanelere veriliyor. Bu kriterler kişinin gelir düzeyi, yaş, cinsiyet, çalışma durumu, sağlık durumu gibi faktörlere göre değişebiliyor. Milyonlarca vatandaşa yapılan destek ödemeleri hesaplara geçmeye başlayacak. Milyonlarca kişiye ödenen destek ödemeleri ayın ilk ortalarında başlıyor.
VERİLEN DESTEK ÖDEMELERİ
- Aile destek programı
- Çocuk destek bileşeni
- Evde bakım maaşı
- SED çocuk yardımı