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    • Ekonomi
    • 17.05.2023 09:19
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    • 17.05.2023 09:19
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    Kağıtta adı soyadı yazanlar hemen kontrol etsin! T.C Kimlik Son Rakamı 0-2-4-6-8 olana ay ortası ödemeyi başlattılar!

    Destek ödemeleri, düşük gelir düzeyine sahip kişilere veya ihtiyaç sahibi ailelere verilen yardımlar olarak tek seferliğine ya da düzenli olarak ödeniyor. Bu ödemeler maddi sıkıntıları hafifletmek ve temel ihtiyaçları karşılamaya yardımcı olmak amacıyla yapılıyor. Destek programları arasında gibi farklı kategoriler bulunuyor. Tek seferlik yardımlar ise genellikle acil durumlar veya özel ihtiyaçlar için veriliyor. Öte yandan ayın 15'inden itibaren ödemeler hesaplara yatmaya başladı.

    Listede adı soyadı olanlar hemen baksın!

    Düşük gelirli ailelere, çocuklara, yaşlılara ve engellilere sosyal yardım adı altında destek ödemeleri sağlanıyor. Destek ödemeleri belirli kriterleri karşılayan kişi ya da hanelere veriliyor. Bu kriterler kişinin gelir düzeyi, yaş, cinsiyet, çalışma durumu, sağlık durumu gibi faktörlere göre değişebiliyor. Milyonlarca vatandaşa yapılan destek ödemeleri hesaplara geçmeye başlayacak. Milyonlarca kişiye ödenen destek ödemeleri ayın ilk ortalarında başlıyor.

    VERİLEN DESTEK ÖDEMELERİ

    - Aile destek programı

    - Çocuk destek bileşeni

    - Evde bakım maaşı

    - SED çocuk yardımı

        - İşsizlik maaşı

        - Elektrik faturası yardımı

        - Doğal gaz faturası yardımı

        - Yaşlı Aylığı

        - İşe Başlama Yardımı

        - İşe Yönlendirme Yardımı

        EVDE BAKIM MAAŞI

        Evde bakım maaşı adı altında verilen ödeme devlet tarafından evde bakımı üstlenen kişilere sağlanan destek ödemesidir.

        Bu yardımın ödeme tarihleri ödemelerin yapıldığı kurum tarafından belirleniyor. Ödeme tarihleri her yılın başında belirlenmekte olup genellikle her ayın 15-20'si arasında değişkenlik gösteriyor. Ocak ayında yapılan artışla birlikte yeni yılın ilk altı ayında ödeme tutarı 4 bin 337 TL olarak belirlendi.

            SED YARDIMI

            SED hizmetinde çocuk başına yapılan ekonomik destek tutarı ortalama 2.337 TL'den 3.038 TL'ye yükseldi. Ayrıca koruyucu ailelere çocuk başına yapılan ödemelerin aylık ortalaması 3.644 TL'den 4.853 TL'ye çıkarıldı.
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            Haberler Ekonomi Kağıtta adı soyadı yazanlar hemen kontrol etsin! T.C Kimlik Son Rakamı 0-2-4-6-8 olana ay ortası ödemeyi başlattılar!
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