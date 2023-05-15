SGK'dan SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c'lisine sevinç yaratacak müjde verildi! Toplu para ödemesi alabileceksiniz!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için gerekli prim gün sayısına ulaşamayan vatandaşlara toplu para iadesi fırsatı sunuyor. Bu ödeme sadece emeklilik için gerekli yaş ve prim gün sayısı yeterli olmayan kişilere yönelik talepler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Eğer bir kişi emeklilik için gerekli yaş ve prim gün sayısına ulaşamıyorsa SGK'ya başvurarak bu toplu para iadesi fırsatından yararlanma imkanına sahip olabiliyor.