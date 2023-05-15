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    • Ekonomi
    • 16.05.2023 08:54
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    • 16.05.2023 08:54
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    SGK'dan SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c'lisine sevinç yaratacak müjde verildi! Toplu para ödemesi alabileceksiniz!

    SGK'dan prim ve hizmet süresi şartlarını tamamlayamadan emekli olma hakkını kaybetmiş kişilere toplu para iadesi talebi sunuluyor. Bu durumda emeklilik yaşı ve hizmet süresi şartları yeterli olmayan kişiler ödedikleri primleri geri talep edebiliyor. Sosyal güvenlik sistemine ödenen primlerin emeklilik ve maaş bağlama için yeterli olmadığı durumlarda kişiler SGK'ya başvuruda bulunabiliyor. SGK ise mağduriyet yaşanmaması adına ödenen parayı iade ediyor.

    SGK’dan toplu para ödemesi!

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için gerekli prim gün sayısına ulaşamayan vatandaşlara toplu para iadesi fırsatı sunuyor. Bu ödeme sadece emeklilik için gerekli yaş ve prim gün sayısı yeterli olmayan kişilere yönelik talepler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Eğer bir kişi emeklilik için gerekli yaş ve prim gün sayısına ulaşamıyorsa SGK'ya başvurarak bu toplu para iadesi fırsatından yararlanma imkanına sahip olabiliyor.

    TOPLU PARA İADESİ ALABİLİRSİNİZ

    Türkiye'de emekli olmak için üç şartın tamamlanması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi biri eksik olduğunda, emekli olma hakkınızı kaybedersiniz.

    SGK, toplu para iadesi hakkını kullanmak isteyen vatandaşlardan, prim ve hizmet süresi yetersizliği şartlarının sağlandığını gösteren belgeler talep eder.

    Başvurunuz kabul edildiği takdirde ödediğiniz tüm primleri geri alabilirsiniz. Yatırılan prime esas kazançlar için alt ve üst sınırlar belirlenmiştir.

        Prime esas kazanç en az brüt asgari ücret, en fazla da brüt asgari ücretin 7.5 katı olabilir. Bu sınırlar dahilinde yatırılan primler, toplu para iadesi kapsamında geri ödenebilir.

        TOPLU ÖDEME KİMLERE YAPILABİLİR?

        Yaşını doldurduğu halde prim günleri yetersiz kaldığı için emekli olamayanlara ise yatırmış oldukları primler için toplu ödeme yapılır.

        Tavanı aşan kazançlara ilişkin prim iadesi hemen yapılabilirken, toplu ödeme emeklilik yaşı doldurulduktan sonra yapılabilir.

        Örneğin, 1999 ekim ayında çalışmaya başlayan BAĞ-KUR'lu bir erkek en az 9000 prim günüyle 60 yaşında, 5400 prim günüyle de 62 yaşında emekli olabilir.

        Bu kişi 62 yaşını doldurduğunda prim günü 5000'de kalmışsa ya primini 5400'e tamamlamak için 14 ay daha bekleyebilir ya da ödemiş olduğu primlerin iadesini alır.

            Yaşını doldurduğu halde emekli olamayan kişilere sadece malullük, yaşlılık, ölüm aylığı için ödenen primler iade edilir. Genel sağlık sigortası için kesilen primler iade edilmez. Malullük, yaşlılık, ölüm sigortası primi olarak 4/a'lılardan yüzde 14, 4/b'lilerden ise yüzde 20 oranında prim kesilir. 4/a'lı çalışanlar için işverenden kesilen primlerin hiçbiri iade edilmez.
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            Haberler Ekonomi SGK'dan SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c'lisine sevinç yaratacak müjde verildi! Toplu para ödemesi alabileceksiniz!
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