SGK'dan SSK, Bağ-Kur, 4a, 4b, 4c'lisine sevinç yaratacak müjde verildi! Toplu para ödemesi alabileceksiniz!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emeklilik için gerekli prim gün sayısına ulaşamayan vatandaşlara toplu para iadesi fırsatı sunuyor. Bu ödeme sadece emeklilik için gerekli yaş ve prim gün sayısı yeterli olmayan kişilere yönelik talepler doğrultusunda gerçekleştiriliyor. Eğer bir kişi emeklilik için gerekli yaş ve prim gün sayısına ulaşamıyorsa SGK'ya başvurarak bu toplu para iadesi fırsatından yararlanma imkanına sahip olabiliyor.
TOPLU PARA İADESİ ALABİLİRSİNİZ
Türkiye'de emekli olmak için üç şartın tamamlanması gerekmektedir. Bu şartlardan herhangi biri eksik olduğunda, emekli olma hakkınızı kaybedersiniz.
SGK, toplu para iadesi hakkını kullanmak isteyen vatandaşlardan, prim ve hizmet süresi yetersizliği şartlarının sağlandığını gösteren belgeler talep eder.
Başvurunuz kabul edildiği takdirde ödediğiniz tüm primleri geri alabilirsiniz. Yatırılan prime esas kazançlar için alt ve üst sınırlar belirlenmiştir.