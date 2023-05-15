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    • Ekonomi
    • 17.05.2023 09:28
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    • 17.05.2023 09:28
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    3 koşula uyana müjdeler peş peşe geldi! 50-51-52 yaşınız geldiği an kontrol edin! Emekliliği 2 ila 6 yıl öne çekiyor!

    Emeklilik için ülkemizde temel olarak üç şart bulunuyor. Çalışanların belirli bir sürede sigortalı olması, yaşı ve prim günü ödeme şartları kapsamlı bir şekilde inceleniyor. Bu koşullar tamamlandıktan sonra kişi Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) giderek belgelerini teslim ediyor. Günümüzde farklı meslek gruplarında çalışan milyonlarca kişi emeklilik için gün saymaya devam ediyor. Bazı durumlarda emeklilik yaşı geri çekmek mümkün olabiliyor. Kadınlar çocuk durumundan erkekler askerlik borçlanması ile erken emekli olabiliyor.

    2 formülle emeklilik yaşı düşüyor!

    Emeklilik için sigorta girişi, yaş ve prim şartını tamamlayan tüm vatandaşlar başvuru dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim ettikten sonra kısa bir sürede maaşına kavuşuyor. Ayrıca erken emekli olmak için çeşitli formüller bulunuyor. Emeklilik için sigorta girişi, yaş ve prim şartını tamamlayan tüm vatandaşlar başvuru dilekçesini Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) teslim ettikten sonra kısa bir sürede maaşına kavuşuyor.

    SÜREYİ GERİYE ÇEKİYOR

    Kadın çalışanların bir çoğu doğum yaptıktan sonra çocuklarının bakımı için iş hayatından uzak kalıyor. Böylece hem emeklilikleri gecikiyor hem de prim gün sayıları azalıyor. Bu mağduriyeti gidermek için yasalarımız kadınlar için doğum borçlanması hakkı tanıyor. Anneler bu sayede 3 çocuğa kadar borçlanarak prim kazanabiliyor. Özellikle 1 çocuk için 2 yıllık prim kazanılması ile 6 yıllık avantaj da elde ediliyor.

    Hangi kurumdan olursa olsun bütün kadın çalışanlar, yani SSK'lı olanlar, kendi işini yapan Bağ-Kurlular ve memur olan anneler doğum borçlanması yapabiliyor. İsteğe bağlı sigorta ödeyerek Bağ-Kur'lu olanlar da doğum borçlanması yapabilir.

        ASKERLİK HİZMETİ EMEKLİLİĞİ ÖNE ÇEKİYOR

        Askerlik sigorta başlangıç tarihinden önce yapıldıysa sigorta başlangıç tarihi öne çekilir. Borçlanan kişinin prim ödeme gün sayısını artırır. Emekli olmak için gereken sigortalılık süresi, yaş şartını sağlayan ancak çalıştığı günler emekli olmasına yetmeyen askerlik borçlanması ile emekli olabilir.

        Örneğin emekli olmasına 5 ay kalan bir erkek sigortalı, 5 aylık bu süreyi borçlanarak emekliliğe hak kazanabilir. İlk kez sigortalı olduğu tarihten sonra askerlik borçlanması olanlarda emeklilik öne çekilmez.

        O SÜREYE DİKKAT!

        Sigortalı çalışmadan önce askerliğini yapanlar prim günü eksik olmasa da borçlanmaya giderek erken emekliliğe hak kazanabilir. Bazı durumlarda bir günlük borçlanma emeklilik tarihini 1 yıl öne çekebilir.

            Eğitim döneminde yapılan stajlar emekliliğe esas olan uzun vadeli sigorta primi olarak ödenmiyor. Bu nedenli sigorta başlangıcı kabul edilmiyor. Ancak doğum borçlanmasında başlangıç olarak kabul ediliyor.
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            Haberler Ekonomi 3 koşula uyana müjdeler peş peşe geldi! 50-51-52 yaşınız geldiği an kontrol edin! Emekliliği 2 ila 6 yıl öne çekiyor!
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