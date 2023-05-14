Yerli ve milli otomobil Togg İntercity İstanbul Park Pisti'nin tozunu attırdı!

Yerli otomobil Togg, İntercity İstanbul Park Pisti'ne çıktı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, Formula 1 yarışlarının en heyecanlı anlarının yaşandığı start- finish düzlüğünde yerli otomobil ile yol aldı.

Yazıcı, "Togg'un gerçekten performansı çok iyi. 100 kilometreye 7 saniyede ulaşmayı başardık" dedi. Başkan Yazıcı, "Tuzla Belediyemizin artık bir TOGG aracı var. Akıllı cihazımızın donanımı ile yazılımlarını kontrol ettik.

Bir de performans analizi yapmak için Tuzla sınırları içerisinde bulunan İstanbul Park'ta deneyelim dedik. Aracımızın donanımının içerisindeki yazılımı ile beraber nasıl işlediğini görelim dedik. Togg'un gerçekten performansı çok iyi. 100 kilometreye 7 saniyede ulaşmayı başardık. Özellikle de belli bir alanda süspansiyon testlerine baktık. Virajlardaki dönüşlerine baktık.