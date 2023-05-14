Temmuz'da milyonların maaşı artıyor: Emekli ve memurlara enflasyon artışı ve refah payı geliyor!

700 bin kamu işçisinin yüzde 45 oranındaki maaş artışının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, memur ve işçi gözünü Temmuz ve Ağustos ayına dikti. Temmuz'da yapılacak yılın ikinci enflasyon artışı hem emeklileri hem de memurları ilgilendiriyor.
Ayrıca Temmuz ayı ile birlikte belirlenecek yeni asgari ücret özel sektör çalışanlarının ücretlerini yukarı çekecek. Ardından Ağustos ayında memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Bu görüşmelerde 7-8 milyon memur ve emeklinin 2024-2025 yıllarındaki zam oranları belirlenecek.
EMEKLİYE SEYYANEN ARTIŞ
Daha önce 5.500 TL olan en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye çıkartılmıştı. Şimdi 7.500 TL'nin üzerinde maaş alanlar için de kademeli bir artış söz konusu olacak.
Burada 7.500-10.000 TL arasında maaş alanlardan başlamak üzere 10.000- 15.000 TL arası, 15.000-20.000 TL arası ve 20.000 TL'nin üzerinde maaş alanlar olmak üzere değişik kesimlere farklı artışlar yapılacak. Böylece taban maaş ile daha üstünde alanlar arasında kapanmış olan makas ile ilgili düzenleme de gerçekleşmiş olacak.