Temmuz'da milyonların maaşı artıyor: Emekli ve memurlara enflasyon artışı ve refah payı geliyor!

700 bin kamu işçisinin yüzde 45 oranındaki maaş artışının açıklanmasının ardından milyonlarca emekli, memur ve işçi gözünü Temmuz ve Ağustos ayına dikti. Temmuz'da yapılacak yılın ikinci enflasyon artışı hem emeklileri hem de memurları ilgilendiriyor.

Ayrıca Temmuz ayı ile birlikte belirlenecek yeni asgari ücret özel sektör çalışanlarının ücretlerini yukarı çekecek. Ardından Ağustos ayında memurlar ve memur emeklilerini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmeleri yapılacak. Bu görüşmelerde 7-8 milyon memur ve emeklinin 2024-2025 yıllarındaki zam oranları belirlenecek.