700 bin EYT'liye maaş: Ay sonuna kadar tüm maaşlar bağlanacak!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT düzenlemesi kapsamında başvuru sayısının 1.7 milyonu geçtiğini belirterek, "1 milyon EYT'liye maaşları bağlandı.

Bu ay sonuna kadar tüm EYT'lilerin maaşı bağlanacak" dedi. Bilgin, tüm EYT'lilerin birikmiş maaşları ile bayram ikramiyelerinin hesaplara yatacağını söyledi. 3600 ek gösterge konusunda ise Bilgin, "Eksik kalan kesimler de hakkını alacak" ifadesini kullandı.