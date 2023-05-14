Cari açığın azaltılmasında enerji projelerinin büyük katkısı olacak!

Son dönemde yeraltı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması ve yerli enerji üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik atılan adımlar sayesinde cari açığın azaltılmasında enerji sektörünün büyük katkısı olacak.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin orta vadede cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak 289 milyar dolarlık kaynağı bulunuyor. 2023-2030 yıllarını kapsayan dönemde cari fazla kapasitesini artırmaya dönük yatırım ve desteklerin yüzde 35.2'sinin teknoloji yatırımlarından, yüzde 21.4'ünün ise turizm gelirindeki artıştan karşılanması bekleniyor. Cari açığın azaltılmasında en büyük payı ise yüzde 41.6 ile enerji sektörüne ilişkin projeler oluşturuyor.
CEVHER PİL OLUYOR
Çin'den sonra 694 milyon tonluk ikinci büyük NTE rezervini Eskişehir Beylikova'da keşfeden Türkiye, katma değerli ürün üretimine de geçti. Cevher sahasını gezdiren Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, sahadan çıkarılan lityum karbonat ile bir firmanın pil ve batarya üretimine başladığını söyledi.
Keleşer, "Lityum karbonat, pillerin hammaddelerinden biri. Biz bu lityum karbonatı üretebiliyoruz. Bir firma, bizim ürettiğimiz lityum karbonattan pil yapıyor. Hatta Scotter'lara da bu pillerden takılıyor. Bu pillerin seri üretimine geçiliyor. Lityum üreten tesisi açtığımızda dünyaca ünlü bir firma bizi aradı, 'Siz bu teknolojiyi nereden aldınız?' diye sordu, 'Kimseden almadık, biz yaptık' dedik. Onlar istiyor ki kendileri dışında kimse bu işi yapamasın. Lityumu ürettik, onlara da gönderdik" dedi.
Barış ŞİMŞEK
ÖNCE OY SONRA ANNEYE ÇİÇEK
Seçim günüyle anneler gününün aynı güne denk gelmesi sebebiyle çiçekçiler tüm hazırlıklarını cumartesi gününden tamamladılar. Seçimler dolayısıyla iş kaybı yaşamak istemeyen çiçekçiler kendi sloganlarını ürettiler. 'Oyunu ve siparişini ver' şeklinde slogan üreten çiçekçiler siparişlerin iyi gittiğini belirtiyor.
En çok gül ve buketi tercih eden vatandaşlar annelerini ve eşlerini mutlu etmek için soluğu çiçekçilerde alırken, birçok vatandaş çiçeklerini seçim gününe bırakmamak için bir gün önceden çiçekçilerini aldı. Öte yandan anneler günü ekonomisinin yaklaşık 25 milyar lirayı bulması bekleniyor. Hediyelik eşya. ev eşyası ve e-ticaret söktörlerinde hareketlilik yaşandı.
17 BİN LİRA MAAŞLA ŞOFÖR ARANIYOR
Antalya'da turizm sezonunun açılmasıyla birlikte şoförler turizm alanına yönelince toplu taşıma otobüsleri sürücüsüz kaldı. Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "Bu şekilde giderse turizm sezonunun açılmasıyla yaz döneminde çalışan 300 olan araç sayısı 200'e düşecek. Şu anda 180 tane otobüsümüz çalışmıyor, en az 500 şoför ihtiyacımız var.
Çalışmak isteyen arkadaşlara 17 bin TL maaş veriyoruz" dedi. Maliyetler hakkında da bilgi veren Arslan, "Aylık bir otobüsümüzün maliyeti 135 bin TL. Şoförlerimize şuan 17 bin TL maaş veriyoruz. Toplam maliyeti 25 bin TL'yi buluyor. Bu işi sürdürülebilirliği sağlamak için maaşları yükseltmemiz lazım. Özellikle tırlarda çalışan şoförleri kendi sektörümüze çekmek istiyoruz. Burada en kötü şartlarla aracımız 200 bin TL ciro yapmalı ki bizde şoför arkadaşlarımıza 20 bin TL maaş verelim. Bu işi çözmemiz lazım."
İŞ BANKASI'NDAN 12.9 MİLYAR LİRA KAR
İş Bankası ilk çeyrekte 12 milyar 853 milyon 982 bin lira kar etti. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde şirketin karı 8 milyar 625 milyon 785 bin lira olmuştu. Böylece kar yüzde 49 oranında artmış oldu. Banka mart sonu itibarıyla aktif büyüklüğünü 2022 yılsonuna göre yüzde 11.8 artırarak 1.6 trilyon liraya yükseltti. Yılın ilk çeyreğinde 843.9 milyar TL'lik nakdi kredi hacmi ve 276 milyar TL'lik gayri nakdi kredi hacmi ile ekonomiye sağladığı toplam kaynak 1.1 trilyon TL'ye ulaştı. İş Bankası, 2026'ya kadar 300 milyar TL yeşil dönüşüme katkıda bulunmayı taahhüt etti. Banka kadın işletmecilere 5 yıl içerisinde 100 milyar TL finansman sözü verdi.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ DENİZE İNDİ
Finlandıya'da yapımı tamamlanan dünyanın en büyük yolcu gemisi deneme seferlerine başladı. Icon of the Seas adı verilen geminin yapımı 6 yıl sürdü. 20 katlı olan gemide aynı anda 7.600 kişi yolculuk yapabilecek. Geminin içinde 40'dan fazla restoran bulunuyor. Bir Boeing 787'den daha ağır olan gemi Titanic gemisinin de üç katı büyüklüğünde. Gemide bir haftalık konaklama ise yaklaşık 60 bin sterline mal oluyor.