Cari açığın azaltılmasında enerji projelerinin büyük katkısı olacak!

Son dönemde yeraltı zenginliklerinin ekonomiye kazandırılması ve yerli enerji üretim kapasitesinin artırılmasına yönelik atılan adımlar sayesinde cari açığın azaltılmasında enerji sektörünün büyük katkısı olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye'nin orta vadede cari açığın azaltılmasına katkı sağlayacak 289 milyar dolarlık kaynağı bulunuyor. 2023-2030 yıllarını kapsayan dönemde cari fazla kapasitesini artırmaya dönük yatırım ve desteklerin yüzde 35.2'sinin teknoloji yatırımlarından, yüzde 21.4'ünün ise turizm gelirindeki artıştan karşılanması bekleniyor. Cari açığın azaltılmasında en büyük payı ise yüzde 41.6 ile enerji sektörüne ilişkin projeler oluşturuyor.



CEVHER PİL OLUYOR

Çin'den sonra 694 milyon tonluk ikinci büyük NTE rezervini Eskişehir Beylikova'da keşfeden Türkiye, katma değerli ürün üretimine de geçti. Cevher sahasını gezdiren Eti Maden İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Serkan Keleşer, sahadan çıkarılan lityum karbonat ile bir firmanın pil ve batarya üretimine başladığını söyledi.

Keleşer, "Lityum karbonat, pillerin hammaddelerinden biri. Biz bu lityum karbonatı üretebiliyoruz. Bir firma, bizim ürettiğimiz lityum karbonattan pil yapıyor. Hatta Scotter'lara da bu pillerden takılıyor. Bu pillerin seri üretimine geçiliyor. Lityum üreten tesisi açtığımızda dünyaca ünlü bir firma bizi aradı, 'Siz bu teknolojiyi nereden aldınız?' diye sordu, 'Kimseden almadık, biz yaptık' dedik. Onlar istiyor ki kendileri dışında kimse bu işi yapamasın. Lityumu ürettik, onlara da gönderdik" dedi.

Barış ŞİMŞEK





ÖNCE OY SONRA ANNEYE ÇİÇEK

Seçim günüyle anneler gününün aynı güne denk gelmesi sebebiyle çiçekçiler tüm hazırlıklarını cumartesi gününden tamamladılar. Seçimler dolayısıyla iş kaybı yaşamak istemeyen çiçekçiler kendi sloganlarını ürettiler. 'Oyunu ve siparişini ver' şeklinde slogan üreten çiçekçiler siparişlerin iyi gittiğini belirtiyor.

En çok gül ve buketi tercih eden vatandaşlar annelerini ve eşlerini mutlu etmek için soluğu çiçekçilerde alırken, birçok vatandaş çiçeklerini seçim gününe bırakmamak için bir gün önceden çiçekçilerini aldı. Öte yandan anneler günü ekonomisinin yaklaşık 25 milyar lirayı bulması bekleniyor. Hediyelik eşya. ev eşyası ve e-ticaret söktörlerinde hareketlilik yaşandı.