4A, 4B, 4C'liler dikkat! SGK emeklilik hesabı sil baştan yapıldı! Bu hatayı yapan emekliliği kıl payı kaçırıyor!

Erken emeklilik şartları kadın ve erkekler arasında farklılık gösterebiliyor. Emekli maaşı miktarı da prim ödeme süresi ve sigortalılık süresine, ödenen prim miktarına ve emeklilik yaşına göre hesaplanıyor. 4A, 4B ve 4C kapsamında çalışanların bu formüllere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Öte yandan bu fırsatı kaçıranlar erken emekliliği 6 yıla kadar bir süreye kadar kaçırıyor. Emekli maaşının miktarı ise prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve ödenen prim miktarına göre kapsamlı bir şekilde hesaplanıyor.
6 YIL ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ!
4A, 4B, 4C'lilerin bu formüllere dikkat etmesi gerekiyor. Aksi takdirde emekli maaşınız erkene çekebilecekken bu detayları kaçırdığınızda 6 yıla kadar geç emekli olabilirsiniz.
Kadınlar için doğum borçlanması, erken emeklilik için önemli bir yol sağlayabiliyor. Çalışan kadınlar, doğum sonrası çocuk bakımı nedeniyle iş hayatından uzak kalabiliyor.
Bu nedenle SGK tarafından sunulan doğum borçlanması hakkından yararlanarak sigortalılık süresi artırılabilir ve emeklilik yaşı düşürülebiliyor. Prim, yaş ve sigortalılık süresini tamamlayan kişiler Sosyal Güvenlik Kurumu'na giderek dilekçesini teslim edip emekli maaşını almaya başlıyor.