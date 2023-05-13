4A, 4B, 4C'liler dikkat! SGK emeklilik hesabı sil baştan yapıldı! Bu hatayı yapan emekliliği kıl payı kaçırıyor!

Erken emeklilik şartları kadın ve erkekler arasında farklılık gösterebiliyor. Emekli maaşı miktarı da prim ödeme süresi ve sigortalılık süresine, ödenen prim miktarına ve emeklilik yaşına göre hesaplanıyor. 4A, 4B ve 4C kapsamında çalışanların bu formüllere dikkat etmeleri büyük önem taşıyor. Öte yandan bu fırsatı kaçıranlar erken emekliliği 6 yıla kadar bir süreye kadar kaçırıyor. Emekli maaşının miktarı ise prim ödeme süresi, sigortalılık süresi ve ödenen prim miktarına göre kapsamlı bir şekilde hesaplanıyor.