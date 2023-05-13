Karadeniz gazı ısıttı! Vatandaşın 6 milyar liralık faturası devlet tarafından karşılandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz gazının karaya çıkarılması töreninde verdiği müjdelerden birincisi olan bir ay ücretsiz doğalgazda ilk faturaların devlet tarafından ödenmesine devam ediliyor. Başkan Tayyip Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de keşfettiği yerli doğalgazın Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi'nde karaya çıkarılması töreninde yaptığı açıklamada, konut, ibadethane ve cemevi abonelerinden 1 ay boyunca doğalgaz ücreti alınmayacağı ve 25 metreküpe denk gelen bedelin 1 yıl boyunca ücretsiz olacağına yönelik müjde vermişti.





SAYAÇLARIN % 60'I OKUNDU

24 Nisan'ın milat olarak alındığı düzenleme kapsamında bu tarihten sonra vatandaşlara giden ilk doğalgaz faturalarından ücret alınmamaya başlandı. Fatura bedeli olarak '0' yazan faturalar, "Bu faturanıza esas tutar, Cumhurbaşkanlığı düzenlemeleri çerçevesinde devlet tarafından karşılanmıştır. Karadeniz gazımız hayırlı olsun" mesajlarıyla hanelere ulaştırıldı. Edinilen bilgiye göre, 24 Nisan'dan bu yana Türkiye çapında doğalgaz sayaçlarının yüzde 60'ı okunarak vatandaşın büyük bir bölümüne ücret ödemeyecekleri faturaları ulaştırıldı. Şu ana kadar 6 milyar liralık fatura bedeli devlet tarafından karşılandı.



TOPLAM DESTEK 40 MİLYAR TL

Başkan Erdoğan'ın ikinci müjdesi olan geri kalan 11 ayda 25 metreküplük doğalgazın devlet tarafından karşılanması düzenlemesi kapsamında yapılacak desteklemelerle devletin desteği toplamda 40 milyar lirayı bulacak. Yıllık bir hanenin ortalama doğalgaz tüketimi 976 metreküp olarak baz alındığında, bir ay ücretsiz ve 11 ay 25 metreküp ücretsiz uygulaması ile devletin desteği yüzde 35'i bulacak.