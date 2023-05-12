KAYSE, BIENY halka arz tarihi! Şirketler peş peşe duyurdu! 12,13,14,15 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ! SKYMD, TARKM, KALES...

KAYSE ve BIEN halka arz takvimi için tarih verildi. İşte Mayıs halka arz takvimi...
HAT-SAN HALKA ARZ
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Hat-San Şirketi halka arzında 44,300,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı.
Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz olacağını duyurdu. Toplamda 44,300,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 20'si halka açık olacak. Hat-San Halka arzı ''İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.
KAYSE HALKA ARZ TARİHİ
Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) halka arz onayı almasının ardından bugün yatırımcılardan talep toplamaya başladı. Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) Borsa İstanbul'da payları işlem görmek üzere Gedik Yatırım Menkul Değerler liderliğinde yapılacak olan halka arzı geçtiğimiz günlerde onayı almıştı. Kayseri Şeker Fabrikası bugün itibari ile yatırımcısından talep toplamaya başladı. Kayseri Şeker Fabrikası halka arz fiyatı ''16,27'' liradan 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri boyunca yatırımcısından talep toplayacak.