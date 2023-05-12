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    • Ekonomi
    • 12.05.2023 09:17
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    • 12.05.2023 09:17
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    KAYSE, BIENY halka arz tarihi! Şirketler peş peşe duyurdu! 12,13,14,15 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ! SKYMD, TARKM, KALES...

    Halka arz takvimi büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Mayıs halka arz takvimi için araştırmalar hızlandı. Şirketler peş peşe duyurdu! KAYSE, BIENY halka arz için tarih verildi. Peki, KAYSE, NIENY halka arzı ne zaman? Taslak halka arzlar ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    KAYSE, BIENY halka arz tarihi!

    KAYSE ve BIEN halka arz takvimi için tarih verildi. İşte Mayıs halka arz takvimi...

    HAT-SAN HALKA ARZ

    Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz edeceğini açıkladı. Hat-San Şirketi halka arzında 44,300,000 Lot pay dağıtılacağı açıklandı.

    Hat-San Gemi İnşaa Bakım Onarım Deniz Nakliyat San. ve Tic. A.Ş. halka arz olacağını duyurdu. Toplamda 44,300,000 pay halka arz edilecek. Dağıtılacak payların yüzde 20'si halka açık olacak. Hat-San Halka arzı ''İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.' ' ortaklığında gerçekleşecek.

    KAYSE HALKA ARZ TARİHİ

    Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) halka arz onayı almasının ardından bugün yatırımcılardan talep toplamaya başladı. Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) Borsa İstanbul'da payları işlem görmek üzere Gedik Yatırım Menkul Değerler liderliğinde yapılacak olan halka arzı geçtiğimiz günlerde onayı almıştı. Kayseri Şeker Fabrikası bugün itibari ile yatırımcısından talep toplamaya başladı. Kayseri Şeker Fabrikası halka arz fiyatı ''16,27'' liradan 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri boyunca yatırımcısından talep toplayacak.

        BİEN YAPI ÜRÜNLERİ HALKA ARZ NE ZAMAN OLACAK?

        Geçen hafta SPK'den halka arz onayı alan Bien Yapı Ürünleri'nin payları, 11 - 12 Mayıs 2023 tarihleri arasında 2 gün boyunca halka arz edilecek. Bien Yapı Ürünleri, halka arz ile 288.673.881 TL olan mevcut sermayesini 72.326.119 TL artırarak 361.000.000 TL'ye çıkaracak.

        2023 HALKA ARZ TAKVİMİ!

        BIENY
        Bien Yapı Ürünleri San. Turizm ve Tic. A.Ş.

        KAYSE
        Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.

        (BigChefs) Büyük Şefler Gıda Turizm Tekstil Danışmanlık Organizasyon Eğitim San. ve Tic. A.Ş.
        BIGCH

        Cw Enerji Mühendislik Tic. ve San. A.Ş.
        CWENE

        Graınturk Tarım A.Ş.
        GRTRK

        Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri San. Tic. A.Ş.
        EUPWR

        Cvk Maden İşletmeleri San. ve Tic. A.Ş.
        CVKMD

        Koza Polyester San. ve Tic. A.Ş.
        KOPOL

        Eksun Gıda Tarım San. ve Tic. A.Ş.
        EKSUN

        Akfen Yenilenebilir Enerji A.Ş.
        AKFYE

        GOKNR
        Göknur Gıda Maddeleri Enerji İmalat İthalat İhracat Tic. ve San. A.Ş.

        Bülbüloğlu Vinç San. ve Tic. A.Ş.
        BVSAN

        Maçkolik İnternet Hizmetleri Tic. A.Ş.
        MACKO

        Astor Enerji A.Ş.
        ASTOR

        Tapdi Oksijen Özel Sağlık ve Eğitim Hizmetleri San. Tic. A.Ş.
        TNZTP

        Söke Değirmencilik San. ve Tic. A.Ş.
        SOKE
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        Haberler Ekonomi KAYSE, BIENY halka arz tarihi! Şirketler peş peşe duyurdu! 12,13,14,15 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ! SKYMD, TARKM, KALES...
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