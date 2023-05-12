KAYSE, BIENY halka arz tarihi! Şirketler peş peşe duyurdu! 12,13,14,15 MAYIS HALKA ARZ TAKVİMİ! SKYMD, TARKM, KALES...

KAYSE HALKA ARZ TARİHİ

Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) halka arz onayı almasının ardından bugün yatırımcılardan talep toplamaya başladı. Kayseri Şeker Fabrikası (KAYSE) Borsa İstanbul'da payları işlem görmek üzere Gedik Yatırım Menkul Değerler liderliğinde yapılacak olan halka arzı geçtiğimiz günlerde onayı almıştı. Kayseri Şeker Fabrikası bugün itibari ile yatırımcısından talep toplamaya başladı. Kayseri Şeker Fabrikası halka arz fiyatı ''16,27'' liradan 10-11-12 Mayıs 2023 tarihleri boyunca yatırımcısından talep toplayacak.