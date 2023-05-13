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    Tazminatlar artıyor: Emeklilik için hazırlananlar dikkat!

    Emeklilik hazırlığı yapanlar dikkat! Kıdem tazminatında en düşük ve en yüksek tutarlar Temmuz’da artacak. Kıdem tazminatı düzenli yapılan ek ödemelerin de dahil edildiği giydirilmiş brüt ücretten hesaplanırken, sadece damga vergisi kesiliyor.

    Hazal Ateş
    Takvim
    Tazminatlar artıyor

    Milyonlarca işçi, memur ve emekliye arka arkaya müjdeli haberler gelirken; özel sektörde çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.

    Asgari ücretteki artış en düşük kıdem tazminatına yansıyacak. Memur maaş katsayısındaki artış da kıdem tazminatı tavanını yükseltecek. Emeklilik dilekçesi verenlerin bunu dikkate alması faydasına olacak.



    YILLIK EN ÇOK 19.982 TL
    Çalışılan her yıl için ödenecek kıdem tazminatının tavanı 30 Haziran'a kadar 19 bin 982 lira olurken, 1 Temmuz'da artacak. Kıdem tazminatı hak eden çalışana yapılacak ödemelerdeki üst sınıra 'kıdem tazminat tavanı' deniliyor.

    Çalışanın hak ettiği kıdem tazminatı görev yaptığı her 1 yıl için 30 günlük brüt ücret kadar oluyor. 1 yıllık kıdemi olan, 1 aylık brüt ücreti tutarında tazminata hak kazanıyor.
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