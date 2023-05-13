Tazminatlar artıyor: Emeklilik için hazırlananlar dikkat!

Milyonlarca işçi, memur ve emekliye arka arkaya müjdeli haberler gelirken; özel sektörde çalışanları ilgilendiren kıdem tazminatında en düşük ve en yüksek tutarlar artacak.

Asgari ücretteki artış en düşük kıdem tazminatına yansıyacak. Memur maaş katsayısındaki artış da kıdem tazminatı tavanını yükseltecek. Emeklilik dilekçesi verenlerin bunu dikkate alması faydasına olacak.