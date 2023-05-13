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    Memura zam formülü: Temmuz artışının detayları belli oldu! Maaşa göre kademeli artış yapılacak

    Temmuz’da en düşük memur maaşı 22 bin lira olurken, kamu görevlilerine uygulanacak artışta seyyanen zam ve refah payı formülü gündeme geldi. Artış memur emeklilerine de yansıtılacak. İşte detayları...

    Çığıl Ön Yener
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    Memura zam formülü

    Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından şimdi de memurlara ve emeklilere Temmuz müjdesi geldi. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması için düğmeye basıldı. Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu. Ancak ipuçları da var... Kamu işçilerinde en düşük ücret bu hafta imzalanan toplu sözleşmeyle brüt 15 bin liraya çıkarılırken, ilk 6 ay için zam oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

    Bu düzenleme en düşük işçi ücretine yüzde 107'lik artış olarak yansıdı, en düşük brüt ücret 21 bin 750 lira oldu. Benzer bir düzenleme memurlar için de hayata geçirilecek. En düşük maaş 22 bin lira yapılırken, bekar memur dikkate alındığında yüzde 107.5'lik, evli ve çocuklu göz önüne alındığındaysa yüzde 85'lik artış söz konusu olacak.



    Ancak artış daha yüksek maaşlarda farklı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bu konuda "En düşük memur maaşı 22 bin lira olacak. Refah payı ile birlikte en düşükten yukarıya doğru bir düzenleme yapacağız" açıklaması yaptı.



    5 BİN TL + YÜZDE 45 FORMÜLÜ
    Artış için çeşitli formüller bulunuyor. Tüm memurlara Temmuz artışına ilaveten seyyanen zam ve refah payı verilmesi bekleniyor. Temmuz'da yüzde 6'lık toplu sözleşme artışı ve enflasyon farkına bir refah payı eklenecek.

        Burada en düşükten yukarıya doğru maaşta farklı refah payı belirlenecek. Ayrıca bir seyyanen artış üzerinde duruluyor. Gündeme gelen bir formüle göre, tüm memurlara 5 bin lira seyyanen artış ve refah payıyla birlikte yüzde 45'e varan zam söz konusu olabilecek.

        Bu formüle göre en düşük maaşı alan memurun maaşı 5 bin lira seyyanen artış ve yüzde 45 zam ile 22 bin lira seviyesine yükselecek. Oransal zam maaşa göre farklılık gösterecek. Ancak farklı formüller de masaya yatırılacak. Memur emeklilerine de memurlara yapılan artışın benzeri uygulanacak.

        Memur maaşları, sosyal yardımlara ve kıdem tazminatı tavanına yansıyacak. Evde bakım aylığı, 65 yaş aylığı, engelli aylığı, Sosyal ve Ekonomik Destek ödemeleri memur maaş katsayısındaki değişim oranında artacak.



            EK GÖSTERGE İLE ÇİFTE KAZANÇ
            1'inci dereceye gelen tüm kamu görevlilerinin 3600 göstergeden yararlanması için de düzenleme yapılacak. 3600 ek gösterge düzenlemesi 15 Ocak'ta yürürlüğe girmişti.

            Bu düzenlemenin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri 3600 ek göstergeden yararlanacak. Bu düzenlemeyle mevcut maaş katsayısına göre 30 yıl hizmeti olan bir memurun emekli ikramiyesi 84 bin lira, emekli aylığı da 2 bin 435 lira seviyesinde artacak. 35 yıl hizmeti olanın ikramiyesindeki artış ise 98 bin lirayı bulacak.

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            Haberler Ekonomi Memura zam formülü: Temmuz artışının detayları belli oldu! Maaşa göre kademeli artış yapılacak
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