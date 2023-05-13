Memura zam formülü: Temmuz artışının detayları belli oldu! Maaşa göre kademeli artış yapılacak

Kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesinin imzalanmasının ardından şimdi de memurlara ve emeklilere Temmuz müjdesi geldi. En düşük memur maaşının 22 bin liraya çıkarılması için düğmeye basıldı. Temmuz'da hayata geçirilecek bu düzenlemenin diğer memurlara ve emeklilere nasıl yansıyacağı da merak konusu oldu. Ancak ipuçları da var... Kamu işçilerinde en düşük ücret bu hafta imzalanan toplu sözleşmeyle brüt 15 bin liraya çıkarılırken, ilk 6 ay için zam oranı yüzde 45 olarak belirlendi.

Bu düzenleme en düşük işçi ücretine yüzde 107'lik artış olarak yansıdı, en düşük brüt ücret 21 bin 750 lira oldu. Benzer bir düzenleme memurlar için de hayata geçirilecek. En düşük maaş 22 bin lira yapılırken, bekar memur dikkate alındığında yüzde 107.5'lik, evli ve çocuklu göz önüne alındığındaysa yüzde 85'lik artış söz konusu olacak.