13 Mayıs evde bakım maaşı yatan iller güncel listesi 2023! Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?

Evde bakım maaşı alan vatandaşlar arama motorlarında aylıkların hangi illerde yatırıldığını öğrenmek istiyor. Bu kapsamda vatandaşlar evde bakım maaşlarının ödendiği iller hakkında araştırmalara başladı. TC kimlik numaranızla e-Devlet'e giriş yapıp maaşınızın yatıp yatmadığını kolaylıkla öğrenebiliyorsunuz. Peki, Mayıs ayı evde bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...
EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
Evde bakım maaşı ödemeleri Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.
Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'inde başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.
Mayıs ayı ödemelerine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'tan henüz resmi bir açıklama gelmedi. Açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.
EVDE BAKIM MAAŞI E-DEVLET SORGULAMA
e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.
SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
SMS İLE EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA
Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.