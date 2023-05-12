Bakan Bilgin açıkladı: Asgari ücrette 500 dolar kriteri!

Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, "Asgari ücret 500 doların altında olmamalı" dedi. Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının ve yıl başında net 8 bin 506 lira olmasının tarihsel bir adım olduğuna dikkat çeken Bakan Bilgin, şöyle konuştu: "Öğrencilik yıllarımda bir fabrika duvarına asgari ücret vergi dışı bırakılsın yazmıştık.

Ecevit ilk toplu sözleşme uygulayan bakandır. Hükümet programına koydu, uygulayamadı. Bu bize nasip oldu. Tüm ücretlerden asgari ücret düzeyinde ücreti vergi dışı bıraktık. CHP bundan nasıl habersiz olur. 8 bin 500 lira beklentilerin üzerinde bir artıştı. Dolar bazında baktığımızda ilk defa AK Parti döneminde en üst düzeye çıktı. Ben görevim gereği bunları Cumhurbaşkanımıza götürdüğümde, anlattığımda kabul etti. Asgari ücret 500 doların altında olmamalı."

1.000'DEN FAZLA EVE ULAŞTI

Turkcell'in hayata geçirdiği 'Gönül Bağı Projeleri'nin bir ayağı olan Gönül Bağı Pasajı ilk meyvelerini verdi. Yaklaşık 1 aylık sürede depremzede esnafın ürünleri, Türkiye'nin farklı bölgelerindeki 1.000'den fazla haneye ulaştırıldı. Turkcell Bireysel Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kadri Özdal, "Çarşıları Pasaj'la dijitalleştiriyoruz. Böylece coğrafi ve fiziki engeller Pasaj'la aşılıyor" diye konuştu.





THY'DEN ÜCRETSIZ İNTERNET FIRSATI

2033'e kadar ilave 600 yeni uçak almayı planlayan THY, uçak içinde sunduğu hizmetleri de artırıyor. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, "İnternetin hızını artırmak için çalışmaları hızlandırdık. İnternet hizmetini 1.5-2 yılda tüm uçaklarımızda ve tüm sınıflarda ücretsiz vereceğiz. Dijitalleşme alanında 5 yılda 600 milyon dolarlık yatırım yapacağız" dedi. Bolat, menülerde kullanılan ürünlerin yüzde 80 oranında yerli üreticiden temin edildiğini söyledi.



YOK BÖYLE KİRA

Antalya'da kiralık fiyatları rekora koşuyor. Konyaaltı ilçesinde deniz manzaralı 4+1 daireye aylık 255 bin, Lara bölgesinde ise 125 bin lira kira isteniyor. Depozito da dahil Konyaaltı'nda daire kiralama bedeli yıllık 3.5 milyon lirayı aşarken, Lara'da 1.5 milyon lirayı buluyor. İlanlarda kiralama bedellerinin yıllık istendiği dikkat çekiyor. Kente yerleşen yabancıların fiyatları artırdığını söyleyen Antalya Emlakçılar Oto Galericiler ve İş Takipçileri Odası Başkanı İsmail Çağlar, "Konyaaltı sahilinde 20 bin liradan aşağı, Kepez'de 7-8 bin liranın altında ev yok" dedi.



SİTE AİDATLARI DÜŞECEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un siteler üzerindeki yüzde 18'lik KDV yüküne ilişkin çalışma başlattıklarını açıklamasının ardından konut sitesi yönetimleri aidatlarda indirim bekliyor. Tesis Yöneticileri Federasyonu Başkanı Yahya Sağır, "Site ve apartmanlarda dışarıdan sağlanan hizmetler yüzde 18 oranındaki KDV'den muaf tutulunca aidatlarda yüzde 18 düşüş olacak. Yapılacak çalışmayla site ve tesis yönetim firması açmak isteyen veya site yönetimine talip olanların mesleki yeterliliği ve sicil kaydı aranacak" şeklinde konuştu.