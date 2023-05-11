Memura-emekliye 3’lü zam: Temmuz’da zam formülü devreye girecek!

700 bini aşkın kamu işçisinin toplu iş sözleşmesinde varılan anlaşma aileleriyle birlikte 3 milyon kişinin yüzünü güldürürken, 20 milyonu aşkın memur ve emekliyi de beklenti içerisine soktu. Bazı işçiler için 1 Ocak'tan, bazıları için de 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücretin brüt 15 bin lira, ilk 6 aylık zam oranının yüzde 45 olarak belirlenmesinin ardından hem memurlar hem de aralarında EYT'lilerin de olduğu emekliler gözünü Temmuz artışına çevirdi. Yüzde 45'lik zam oranı Temmuz zammında referans olurken, memurları ve emeklileri 3'lü bir zam formülü bekliyor.

TOPLU SÖZLEŞMEYE DE YANSIR

Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark ve refah payı verilecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminlerine göre ise yüzde 6'lık Temmuz zammı enflasyon farkıyla yüzde 18.88'e ulaşacak. Bu orana da bir refah payı ilave edilecek. Bu refah payı belirlenirken kamu işçilerinin zam oranları da dikkate alınacak. Hem memurlara hem emeklilere yansıtılacak refah payı için bir yasal düzenleme gerçekleştirilecek. Kamu işçilerinin zam oranları memurlar ve memur emeklilerinin Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde de etkili olacak. Masada 2024-2025 yıllarında geçerli olacak zamlar belirlenecek.