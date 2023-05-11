Memura-emekliye 3’lü zam: Temmuz’da zam formülü devreye girecek!

700 bini aşkın kamu işçisinin toplu iş sözleşmesinde varılan anlaşma aileleriyle birlikte 3 milyon kişinin yüzünü güldürürken, 20 milyonu aşkın memur ve emekliyi de beklenti içerisine soktu. Bazı işçiler için 1 Ocak'tan, bazıları için de 1 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek toplu iş sözleşmesiyle en düşük ücretin brüt 15 bin lira, ilk 6 aylık zam oranının yüzde 45 olarak belirlenmesinin ardından hem memurlar hem de aralarında EYT'lilerin de olduğu emekliler gözünü Temmuz artışına çevirdi. Yüzde 45'lik zam oranı Temmuz zammında referans olurken, memurları ve emeklileri 3'lü bir zam formülü bekliyor.
TOPLU SÖZLEŞMEYE DE YANSIR
Memurlara ve memur emeklilerine Temmuz'da yüzde 6 toplu sözleşme artışı, ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark ve refah payı verilecek. Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminlerine göre ise yüzde 6'lık Temmuz zammı enflasyon farkıyla yüzde 18.88'e ulaşacak. Bu orana da bir refah payı ilave edilecek. Bu refah payı belirlenirken kamu işçilerinin zam oranları da dikkate alınacak. Hem memurlara hem emeklilere yansıtılacak refah payı için bir yasal düzenleme gerçekleştirilecek. Kamu işçilerinin zam oranları memurlar ve memur emeklilerinin Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşme görüşmelerinde de etkili olacak. Masada 2024-2025 yıllarında geçerli olacak zamlar belirlenecek.
YÜZDE 21'E EKLENECEK
SSK ve Bağ-Kur emeklilerini ise Temmuz'da ilk 6 aylık enflasyon artışı, refah payı ve 7 bin 500 lira üzeri maaş alıyorsa kademeli artış bekliyor. Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki TÜFE tahminlerine göre ilk 6 aylık enflasyon yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı yüzde 21.12 beklenirken, buna bir refah payı da eklenecek. Ayrıca 7 bin 500 liranın üzerinde maaş alan emeklilere kademeli ek zam da olacak. Bu zam, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin lira üzeri aylıklar için farklı uygulanacak. Artışın seyyanen olması beklenirken, oransal bir zam da mümkün. Bunun için de yasal düzenleme yapılacak.
KAMU İŞÇİLERİ
- En düşük ücret: Brüt 15 bin TL
- İlk 6 aylık zam oranı: Yüzde 45
-İkinci 6 aylık zam oranı: Yüzde 15 + enflasyon farkı
-Üçüncü 6 aylık zam oranı: Yüzde 10 + enflasyon farkı
- Dördüncü 6 aylık zam oranı: Yüzde 10 + enflasyon farkı