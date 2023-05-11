Milyonlarca işçiye müjde: Sosyal destekler de artıyor!

Toplu iş sözleşmesi kapsamında 700 bin kamu işçisinin ücretleriyle beraber sosyal hakları da iyileşiyor. Taban aylık brüt 15 bin lira olarak belirlenirken, ücretlere ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapılacak. 360 bin işçiyi ilgilendiren en düşük brüt ücret yüzde 107 artışla 21 bin 750 lira olacak. En düşük net ücret de 18 bin 500 ile 20 bin 500 lira arasında değişecek.
DENGE ÖDENEĞİ 3.625 TL
Aylık sosyal yardım bin 595 lira olacak. Kamuda çalışan işçilere denge ödeneği olarak 3 bin 625 lira ödeme yapılacak, gece zammı da yüzde 8 uygulanacak. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70 artışa gidildi. Yılda iki defa çıplak yevmiye (bordro üzerindeki asıl ücret) ödenecek. Yüzdelik prim almayan işyerlerinde yüzde 4, 5 ve 6 risk primi uygulanacak. Bu primlerin aşağısı bu yüzdelere tamamlanacak. Diğer sosyal yardımlara yüzde 45 zam eklenecek. İşçiler de memurlar gibi toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek. Doğum, ölüm, evlenme ve yol yardımları, giyim yardımı, prim, tazminat, yemek gibi ödemeler de artacak.
YILDA 4 İKRAMİYE
Sendika üyesi olup aylık ya da ücretlerinden sendika aidatı kesilen kamu görevlileri için yapılmakta olan toplu sözleşme ikramiyesi yılda 4 defa üç ayda bir veriliyor. Bu yıl için ödenen tutar 400 lira olurken, taşerondan kadroya geçen işçiler de toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek.