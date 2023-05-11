Milyonlarca işçiye müjde: Sosyal destekler de artıyor!

DENGE ÖDENEĞİ 3.625 TL

Aylık sosyal yardım bin 595 lira olacak. Kamuda çalışan işçilere denge ödeneği olarak 3 bin 625 lira ödeme yapılacak, gece zammı da yüzde 8 uygulanacak. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70 artışa gidildi. Yılda iki defa çıplak yevmiye (bordro üzerindeki asıl ücret) ödenecek. Yüzdelik prim almayan işyerlerinde yüzde 4, 5 ve 6 risk primi uygulanacak. Bu primlerin aşağısı bu yüzdelere tamamlanacak. Diğer sosyal yardımlara yüzde 45 zam eklenecek. İşçiler de memurlar gibi toplu sözleşme ikramiyesi alabilecek. Doğum, ölüm, evlenme ve yol yardımları, giyim yardımı, prim, tazminat, yemek gibi ödemeler de artacak.