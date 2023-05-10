Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? Kamu işçileri kimler? 4D, Kamu, taşeron işçisi en düşük maaş kaç TL oldu?

Kamu işçisi maaş zammıyla alakalı aramalar hız kazandı. Toplu İş Sözleşmesi ile kamu işçisi zam oranı Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından duyuruldu. Peki, Kamu işçisi zamlı maaşlar ne zaman yatacak 2023? Bu ay maaş farkı verilecek mi? 4D, Kamu, taşeron işçisi en düşük maaş kaç TL oldu? Kamu işçisi zammı kimleri kapsıyor? İşte detaylar...
700 binden fazla kamu işçisinin toplu iş sözleşmesi maratonu tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, heyecanla beklenen zam oranlarını duyurdu.
Başkan Erdoğan, refah payı dahil ücretlere ilk 6 ay için yüzde 45 zam yapılırken, en düşük kamu işçisi ücretinin 15 bin liraya yükseltildiğinin müjdesini verdi.
Erdoğan, "Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile 6 arasında prim uygulaması bu sözleşmeyle başlatılacak. Gazi, terör mağduru, şehit yakını işçilerin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde yüzde 70'lik artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzde 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarını güncelleyerek ücret zammı oranında artırıyoruz. Sosyal yardım ödemesi, ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz" diye konuştu. Asgari ücret artışından memur ve emekli maaş zammına kadar çalışmaların devamını getireceklerini belirten Erdoğan, "Temmuz'da enflasyon farkı ve refah payına dayanan hazırlıklarımız var" ifadesini kullandı.
ZAM FARKI ÖDENECEK
Bugün imzalanan 2023-2024 dönemindeki mali ve sosyal hakların belirlendiği toplu iş sözleşmesi; kara yolları, demir yolları, il özel idareleri, şeker fabrikaları, elektrik üretim santralleri, Milli Eğitim ve Milli Savunma bakanlıkları, hastaneler ve üniversitelerin de aralarında olduğu kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan 700 binden fazla işçiyi ilgilendiriyor.
Toplu sözleşme kamu işçilerinin yüzde 25'i için 1 Ocak'tan, kalanları için de 1 Mart'tan itibaren geçerli olacak. Bu nedenle kamu işçilerine geçtiğimiz aylara ilişkin fark ödemesi gerçekleştirilecek.