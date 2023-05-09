9 Mayıs EYT bayram ikramiyesi sorgulama 2023! EYT bayram ikramiyesi yattı mı? Mayıs ayı emekli bayram ikramiyesi neden yatmadı, kimlere verilecek?

EYT bayram ikramiyesi için sabah saatlerinden itibaren aramalar hızlandı. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan tarihlerinde ödendi. Şimdi sıra ödemesi yapılmayan EYT'lilerde. Peki, EYT bayram ikramiyesi yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi neden yatmadı, kimlere verilecek? İşte detaylar...