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    • Ekonomi
    • 09.05.2023 08:46
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    • 09.05.2023 08:46
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    9 Mayıs EYT bayram ikramiyesi sorgulama 2023! EYT bayram ikramiyesi yattı mı? Mayıs ayı emekli bayram ikramiyesi neden yatmadı, kimlere verilecek?

    EYT bayram ikramiyesi hakkında aramalar hız kazandı. Maaş bağlama tarihi 30 Nisan'dan önce olan EYT'lilerin bayram ikramiyelerini alacağı tarih belli oldu. Peki, EYT bayram ikramiyesi yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi neden yatmadı, kimlere verilecek? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    9 Mayıs EYT bayram ikramiyesi sorgulama 2023!

    EYT bayram ikramiyesi için sabah saatlerinden itibaren aramalar hızlandı. Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan tarihlerinde ödendi. Şimdi sıra ödemesi yapılmayan EYT'lilerde. Peki, EYT bayram ikramiyesi yattı mı? Emekli bayram ikramiyesi neden yatmadı, kimlere verilecek? İşte detaylar...

    Emekli maaşı bağlama işlemleri nisan ayında tamamlanan EYT'lilerin bayram ikramiyeleri ödenmeye başlıyor. Sosyal Güvenlik Kurumu ödemelerin bugün yapılacağını açıkladı.

    Emeklilerin Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan tarihlerinde ödendi.

        SSK emeklileri 14 ile 16 Nisan tarihleri arasında, Bağ-Kur emeklileri 17-18 Nisan tarihlerinde bayram ikramiyelerini aldı.

        Emekli Sandığı'ndan aylık alanlara da 19 Nisan'da bayram ikramiyeleri yatırıldı.

        Aylık başlangıç tarihi 30 Nisan öncesinde olan EYT'liler de bayram ikramiyelerini alacak.

        Bu yıl emeklilerin bayram ikramiyesi tutarları yüzde 82 zamla 2 bin lira oldu.

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        Haberler Ekonomi 9 Mayıs EYT bayram ikramiyesi sorgulama 2023! EYT bayram ikramiyesi yattı mı? Mayıs ayı emekli bayram ikramiyesi neden yatmadı, kimlere verilecek?
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