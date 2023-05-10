Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan da "Cumhurbaşkanımızın her zaman çalışanlar için ortaya koyduğu kararlı tutumu, 'Çalışanları, işçileri hiçbir zaman enflasyona ezdirmeyeceğiz' diyen yaklaşımı burada da ortaya çıkmış, Cumhurbaşkanımız çalışanların sorunlarının çözümü konusundaki kararlılığını bir kez daha göstermiştir" dedi. Türkİş Başkanı Ergün Atalay da toplu iş sözleşmesi için "700 bine yakın işçinin çoluk çocuğuyla 3 milyonluk bir aileyi ilgilendiriyor" değerlendirmesi yaptı. Atalay, Başkan Erdoğan'a, "İşçilerle ilgili size bir mesele söylediysem hep olumlu baktınız, teşekkür ederim" dedi.

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