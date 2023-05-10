Kamu işçilerinin 2 yıllık mali ve sosyal hakları belirlendi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kamu işçilerinin toplu iş sözleşmesi kapsamında alacağı zammı açıkladı. Başkan Erdoğan, "Refah payı dahil ücretlere yüzde 45 zam yapıyoruz. En düşük kamu işçisi ücretini 15 bin liraya çıkarıyoruz" dedi. Protokole ilişkin bilgi veren Erdoğan, şöyle konuştu:
TÜM ÖDEMELER ARTIYOR
"Başkaca iş primi ödemesi bulunmayan işçilere yüzde 4 ile 6 arasında prim ödemesi uygulamasını getiriyoruz. Gazi, terör mağduru, şehit yakını işçilerimizin çıplak ücretlerine yüzde 10'luk ilave yapıyoruz. Fazla çalışma ücretlerinde ise yüzde 70 artışa gidiyoruz. Gece çalışanların ücretlerinin de yüzce 8 zamlı ödenmesini öngörüyoruz. Giyim ve yemek yardımlarının rakamlarını ücret zammı oranında artırıyoruz. Ek ödeme, hizmet zammı, tediye dışı ikramiye gün sayısı gibi başlıklarda da artışlar yapıyoruz."
EN AZ 18 BİN 500 TL
2023-2024 yılları için geçerli olacak toplu iş sözleşmesi ile kamu işçilerinin taban ücretleri brüt 15 bin liraya yükseltildi. Birinci 6 ay için refah payı dâhil yüzde 45 zam yapılacak. En düşük ücrete yaklaşık 107'ye yakın zam yapıldı. Brüt ücret 21 bin 750 liraya yükselirken, en düşük net ücret 18 bin 500 lirayı geçecek. İkinci 6 ay için yüzde 15 zam+enflasyon farkı, 3 ve 4'üncü 6 aylar için yüzde 10+enflasyon farkı verilecek. Sözleşmesi 1 Ocak 2023'te başlayan 4 aylık zam farkını alacak.