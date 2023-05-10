1 milyon Bağ-Kur'luya fırsat! Esnafa 1800 gün erken emeklilik Meclis'te!

Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açan yasanın ardından 1 milyon Bağ-Kur'luyu SSK'lılar gibi 7200 prim günüyle emekli edecek düzenleme için düğmeye basıldı. Küçük esnafı 5 yıl erken emekli edecek düzenlemenin altyapısı hazırlanırken, detayları da merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...
KİMLERİ KAPSAYACAK?
Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terzilerin de yer aldığı küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek. Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin de kapsamda olması bekleniyor. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.
PRİM GÜN ŞARTI NASIL DEĞİŞECEK?
Kısmi emeklilikte de indirim söz konusu mu? Yapılacak düzenlemeyle tam emeklilik için prim gün şartı Bağ-Kur'lu küçük esnafta 7200'e çekilecek. Küçük esnaf emeklilik için 1800 gün prim daha az prim ödeyecek. Bu düzenlemenin kısmi emekliliği de kapsaması gündemde. 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin 4500'e çekilmesi bekleniyor. Bu kapsamda 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak.