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    1 milyon Bağ-Kur'luya fırsat! Esnafa 1800 gün erken emeklilik Meclis'te!

    Küçük esnafı 7200 gün ile emekli edecek çalışmanın altyapısı tamamlandı. 1 milyon Bağ-Kur’luyu kapsayan çalışma Meclis’e ilk gönderilecek tasarılardan olacak...

    Çığıl Ön Yener
    Takvim
    Esnafa 1800 gün erken emeklilik!

    Yaşa takılanlara emeklilik yolunu açan yasanın ardından 1 milyon Bağ-Kur'luyu SSK'lılar gibi 7200 prim günüyle emekli edecek düzenleme için düğmeye basıldı. Küçük esnafı 5 yıl erken emekli edecek düzenlemenin altyapısı hazırlanırken, detayları da merak konusu oldu. İşte konuyla ilgili merak edilen soruların yanıtları...

    KİMLERİ KAPSAYACAK?
    Kuaför, manav, bakkal, tesisatçı, pazarcı, marangoz ve terzilerin de yer aldığı küçük esnaf 5 yıl daha az primle emekli olabilecek. Kendi hesabına çalışan doktor, eczacı, avukat gibi meslek grupları ile isteğe bağlı sigorta primi ödeyenlerin de kapsamda olması bekleniyor. Düzenlemenin çerçevesi yapılacak yasal düzenlemeyle çizilecek.

    PRİM GÜN ŞARTI NASIL DEĞİŞECEK?
    Kısmi emeklilikte de indirim söz konusu mu? Yapılacak düzenlemeyle tam emeklilik için prim gün şartı Bağ-Kur'lu küçük esnafta 7200'e çekilecek. Küçük esnaf emeklilik için 1800 gün prim daha az prim ödeyecek. Bu düzenlemenin kısmi emekliliği de kapsaması gündemde. 5400 prim günüyle yaştan kısmi emekli olabilen Bağ-Kur'lularda bu sürenin 4500'e çekilmesi bekleniyor. Bu kapsamda 900 günlük bir avantaj ortaya çıkacak.



        EYT'LİLER DE YARARLANACAK MI?
        Söz konusu düzenlemenin EYT'li olup 9000 günü tamamlayamamış olan erkek esnafa da erken emeklilik yolunu açacağı belirtiliyor. Bu çerçevede 7200 günü tamamlayan Bağ-Kur'lu erkek esnaf da EYT kapsamında hemen emekli olabilecek.



        3.5 YIL KURALI SONA ERECEK Mİ?
        1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanların ise tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, onun şartlarıyla emekli olunuyor. Düzenleme ile daha az prim ödemek için 1261 gün SSK'lı çalışma durumu ortadan kalkmış olacak.

        DÜZENLEME NE ZAMAN YAPILACAK?
        Küçük esnafın prim ödeme gün sayısını SSK'lılarla eşitleyecek modele ilişkin yasal çalışmanın altyapısı hazırlanmış durumda. Düzenlemenin seçimlerin ardından Meclis'e sunulan ilk yasa tekliflerinden birisi olması bekleniyor.

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        Haberler Ekonomi 1 milyon Bağ-Kur'luya fırsat! Esnafa 1800 gün erken emeklilik Meclis'te!
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