1 milyon Bağ-Kur'luya fırsat! Esnafa 1800 gün erken emeklilik Meclis'te!





3.5 YIL KURALI SONA ERECEK Mİ?

1 Ekim 2008'den önce sigortalı olanların hangi kurumdan emekli olacağını, son 3.5 yıldaki çalışmaları belirliyor. Son 7 yıllık sigortalılık süresinin yarısından bir fazla olan 1261 gün çalışma hangi statüde gerçekleşmişse o statüden emekli olunuyor. 1 Ekim 2008 sonrasında sigortalı olanların ise tüm çalışma hayatına bakılıyor ve hangi kurumdan daha fazla prim ödenmişse, onun şartlarıyla emekli olunuyor. Düzenleme ile daha az prim ödemek için 1261 gün SSK'lı çalışma durumu ortadan kalkmış olacak.