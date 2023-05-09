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    Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren emsal karar!

    Yargıtay, fazla mesai için kararını verdi: Günde 11, gece 7.5 saatten fazla çalışanlar, haftalık 45 saati aşmasa dahi ek ödeme alacak. İşte sizler için derlediğimiz 9 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Fazla mesai yapana müjde

    Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, günlük 11 saati, gece ise 7.5 saati aşan çalışmaların haftalık fazla çalışma süresi (45 saat) doldurulmasa dahi fazla çalışma hükümlerine tabi olduğuna hükmetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin emsal kararıyla birlikte, günlük 11 saati aşan çalışmada bulunan her işçi, haftalık saati aşmasa dahi fazla mesai ücreti alabilecek.

    4857 sayılı Kanun'un 68. maddesi uyarınca verilen ara dinlenmelerinin çalışma süresinden sayılmayacağı vurgulanan kararda şöyle denildi: "Günlük 11 saati aşan çalışma yapılması halinde, uygulanacak yaptırımın ne olduğu yönetmelikte düzenlenmiş olup bu halde 4857 sayılı Kanun'un 41, 42 ve 43. maddeleri uygulanır. İşçinin haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa dahi günlük 11 saati aşarsa, bu çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir."



    700 BİN İŞÇİNİN ZAMMI BELLİ OLUYOR
    Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin 2 yıllık zam oranları bugün belli oluyor. İşçi konfederasyonları masaya 'taban ücretin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı' talebiyle oturmuştu. Kamu işvereni ise ilk yaptığı '11 bin 500 lira taban ücret, ilk 6 ayda yüzde 30 zam' teklifini, daha sonra '12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam' olarak güncellemişti. Bugün yeni ücret belli olacak. Rakamları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.

    DASK'TAN REKOR TAZMİNAT
    Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), dün itibarıyla 519 bin 851 adet hasar ihbarı ulaştığını ve tazminat ödeme tutarının 24 milyar liraya yaklaştığını duyurdu. DASK'tan yapılan açıklamada, 30 Nisan itibarıyla DASK'a ulaşan hasar dosyalarından tespiti tamamlanan ve evrak eksiği bulunmayan tüm hasar dosyalarının ödemesinin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarsız tespit edilen ya da hasar tespiti yapılamayan, hasar dosyasında eksik evrakı bulunan ve tarafımıza yeni iletilen ve iletilmeye devam eden hasar ihbarları için çalışmalar devam etmekte. Tazminat ödemelerimizin hızla gerçekleştirilmesi sürecimizde, hasar dosyasında eksik evrakı bulunan sigortalılarımız ile iletişime geçerek evraklarının tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eksik evrakın web sitemiz ve e-Devlet üzerinden bize ulaştırılması önem taşımakta."



    EMEKLİLİKTE NORM BİRLİĞİ SAĞLANDI
    Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200'e indirilmesiyle norm birliğinin sağlandığını söyledi. Palandöken, esnafın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi konusundaki çabaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Palandöken, Bilgin ile prim gün sayısının eşitlenmesi uygulamasının ayrıntılarını konuştuklarını söyledi. Palandöken, gençlerin staj dönemlerinde yaşadıkları sigortalılık sorununu da dile getirdiklerini kaydetti.



        TEKNOLOJİK FİKRİ OLANA 1 MİLYON TL HİBE
        KOSGEB, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında Bursa'da mobilya sektörünün gelişmesine yönelik proje teklif çağrısına çıktı. Çağrı ile Bursa'da mobilya sektörünün gelişmesine yönelik çözüm sunan iş fikrini ortaya koyacak teknolojik girişimcilere 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.

        15 MAYIS'TA SONA ERİYOR
        Program başvuruları, 15 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Destek programı kapsamında işletmesini kuran girişimcilere; makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 450 bin, sağlayacağı istihdam için 360 bin, kira ve ofis donanımı giderleri için de 140 bin liraya kadar destek verilecek. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri 30 bin, kuruluş giderleri de 20 bin liraya kadar desteklenecek. KOSGEB toplamda 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek vermiş olacak.

        Çağrı kapsamındaki başvurunun; tasarım, lojistik, satın alma, satış ve satış sonrası iş süreçlerine yönelik yazılım faaliyetleri/dijital çözümler; atıkların yeniden kullanılması ve fire azaltmaya yönelik faaliyetler; üretim süreçlerine ve girdilerine yönelik kalite ve verimlik artıran, maliyet düşüren çözümler; ürünün görünümü, kalitesi veya korunmasına yönelik çözümler konularından biri veya birkaçını içermesi gerekiyor.

        KİMLER BAŞVURABİLECEK?
        Başvuracak girişimcinin; 1 Ocak 2020 tarihinden sonra gerçek kişi statüsünde bir işletmesinin olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması şartı aranacak. 1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu, üniversitelerin en az dört yıllık lisans programından mezun veya herhangi bir lisans programında kayıtlı olanlar programa başvurabilecek.

        ANTALYA REKOR KIRDI: 2.1 MİLYON TURİST
        Başarılı bir turizm sezonu geçiren Antalya'ya 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 110 bin oldu. Bu rakam, turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Antalya'ya gelen turist rakamlarında 2022'ye göre yüzde 45, rekorlar yılı olan 2019'a göre yüzde 10 artış yaşandı.

        KADIN FUTBOLCULARA PETROL OFİSİ DESTEĞİ
        Kadın futbolunda Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına sponsorluk desteği veren Petrol Ofisi Grubu, kadın futbolcuların potansiyellerine ve yaratabilecekleri etkiye vurgu yapmak üzere yeni reklam filmi "Gücümüz Onlarla"yı yayınladı. Petrol Ofisi Grup CMO'su Sinan Seha Türkseven, "Sponsorluk anlaşmamızın yanı sıra formalarında taşıdıkları Petrol Ofisi'nin simgesi 'Asena' ile saha içinde de onları yalnız bırakmayıp onların itici gücü olduğumuzu vurguladığımız 'Gücümüz Onlarla' reklam filmimizle de ülkemizde kadın futbolunun bilinirliğinin artmasına, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan yaratmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.

        NİSAN'IN ŞAMPİYONU KÜLÇE ALTIN
        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde Nisan'da en yüksek aylık reel getiri yüzde 7.15 ile külçe altında gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 8.83 kazanç sağladı. Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede de Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.89 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre ise BIST 100 endeksi yatırımcısına en çok kazandırdı.

        TRABZON-ANKARA ARASI 4.5 SAATE DÜŞECEK
        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren hattı projesi için hızlı adımlar atacaklarını belirtti. Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren hattının toplam uzunluğunun 513 kilometre olacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Projenin merkezi Trabzon olacak. Hızlı tren hattıyla, seyahat süresi Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon- Samsun arasında 2 saate, Trabzon- Ankara arasında 4.5 saate düşecek" diye konuştu.
        Barış ŞİMŞEK

        EYT'LİYE 'KIDEM DESTEĞİ'
        EYT yasasından yararlananların kıdem yükünü hafifletmek için işverene verilen Hazine garantili düşük faizli kredi desteğine 5 bin 500 adet başvuru geldi. Kullanılan kredi tutarı 7.5 milyon, kefalet tutarı da 5.5 milyon lira oldu. Tazminat kredisine başvuruların düşük olması, emekli olanların çalışmaya devam ederek kıdemini içerde tutmasından kaynaklandı. Kredi, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 36 ay vadeyle kullandırılıyor. 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz-kâr payı oranı TLREF artı 300 baz puan uygulanıyor.

        Bu oranlar 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli oluyor. Söz konusu çalışan sayısını aşan kredi kullanımı için ise faiz-kâr payı oranı banka tarafından belirleniyor. Ödemeler doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılıyor.

        İKRAMİYE BUGÜN ÖDENİYOR
        Nisan'da gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olan EYT'lilerin bayram ikramiyesi bugün ödenecek.
        Hazal ATEŞ

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        Haberler Ekonomi Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren emsal karar!
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