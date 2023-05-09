Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren emsal karar!

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren bir karara imza atan Yargıtay, günlük 11 saati, gece ise 7.5 saati aşan çalışmaların haftalık fazla çalışma süresi (45 saat) doldurulmasa dahi fazla çalışma hükümlerine tabi olduğuna hükmetti. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi'nin emsal kararıyla birlikte, günlük 11 saati aşan çalışmada bulunan her işçi, haftalık saati aşmasa dahi fazla mesai ücreti alabilecek.
4857 sayılı Kanun'un 68. maddesi uyarınca verilen ara dinlenmelerinin çalışma süresinden sayılmayacağı vurgulanan kararda şöyle denildi: "Günlük 11 saati aşan çalışma yapılması halinde, uygulanacak yaptırımın ne olduğu yönetmelikte düzenlenmiş olup bu halde 4857 sayılı Kanun'un 41, 42 ve 43. maddeleri uygulanır. İşçinin haftalık çalışma süresi 45 saati aşmasa dahi günlük 11 saati aşarsa, bu çalışmalar için fazla çalışma ücreti ödenmelidir."
700 BİN İŞÇİNİN ZAMMI BELLİ OLUYOR
Kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçinin 2 yıllık zam oranları bugün belli oluyor. İşçi konfederasyonları masaya 'taban ücretin brüt 15 bin liraya yükseltilmesi, ilk 6 ay yüzde 45 zam ve yüzde 15 refah payı' talebiyle oturmuştu. Kamu işvereni ise ilk yaptığı '11 bin 500 lira taban ücret, ilk 6 ayda yüzde 30 zam' teklifini, daha sonra '12 bin lira taban ücret ve yılın ilk 6 ayında yüzde 40 zam' olarak güncellemişti. Bugün yeni ücret belli olacak. Rakamları Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak.
DASK'TAN REKOR TAZMİNAT
Doğal Afet Sigortaları Kurumu (DASK), dün itibarıyla 519 bin 851 adet hasar ihbarı ulaştığını ve tazminat ödeme tutarının 24 milyar liraya yaklaştığını duyurdu. DASK'tan yapılan açıklamada, 30 Nisan itibarıyla DASK'a ulaşan hasar dosyalarından tespiti tamamlanan ve evrak eksiği bulunmayan tüm hasar dosyalarının ödemesinin gerçekleştirildiği bildirildi. Açıklamada şöyle denildi: "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hasarsız tespit edilen ya da hasar tespiti yapılamayan, hasar dosyasında eksik evrakı bulunan ve tarafımıza yeni iletilen ve iletilmeye devam eden hasar ihbarları için çalışmalar devam etmekte. Tazminat ödemelerimizin hızla gerçekleştirilmesi sürecimizde, hasar dosyasında eksik evrakı bulunan sigortalılarımız ile iletişime geçerek evraklarının tamamlanması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Eksik evrakın web sitemiz ve e-Devlet üzerinden bize ulaştırılması önem taşımakta."
EMEKLİLİKTE NORM BİRLİĞİ SAĞLANDI
Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, esnaf ve sanatkarların prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenerek 7 bin 200'e indirilmesiyle norm birliğinin sağlandığını söyledi. Palandöken, esnafın prim gün sayısının SSK'lılarla eşitlenmesi konusundaki çabaları nedeniyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e teşekkür ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Palandöken, Bilgin ile prim gün sayısının eşitlenmesi uygulamasının ayrıntılarını konuştuklarını söyledi. Palandöken, gençlerin staj dönemlerinde yaşadıkları sigortalılık sorununu da dile getirdiklerini kaydetti.