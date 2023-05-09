Yargıtay'dan milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiren emsal karar!





TEKNOLOJİK FİKRİ OLANA 1 MİLYON TL HİBE

KOSGEB, İleri Girişimci Destek Programı kapsamında Bursa'da mobilya sektörünün gelişmesine yönelik proje teklif çağrısına çıktı. Çağrı ile Bursa'da mobilya sektörünün gelişmesine yönelik çözüm sunan iş fikrini ortaya koyacak teknolojik girişimcilere 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek verilecek.



15 MAYIS'TA SONA ERİYOR

Program başvuruları, 15 Mayıs saat 23.59'da sona erecek. Destek programı kapsamında işletmesini kuran girişimcilere; makine-teçhizat ve yazılım giderleri için 450 bin, sağlayacağı istihdam için 360 bin, kira ve ofis donanımı giderleri için de 140 bin liraya kadar destek verilecek. Mentorluk, danışmanlık ve işletme koçluğu giderleri 30 bin, kuruluş giderleri de 20 bin liraya kadar desteklenecek. KOSGEB toplamda 1 milyon liraya kadar geri ödemesiz destek vermiş olacak.



Çağrı kapsamındaki başvurunun; tasarım, lojistik, satın alma, satış ve satış sonrası iş süreçlerine yönelik yazılım faaliyetleri/dijital çözümler; atıkların yeniden kullanılması ve fire azaltmaya yönelik faaliyetler; üretim süreçlerine ve girdilerine yönelik kalite ve verimlik artıran, maliyet düşüren çözümler; ürünün görünümü, kalitesi veya korunmasına yönelik çözümler konularından biri veya birkaçını içermesi gerekiyor.



KİMLER BAŞVURABİLECEK?

Başvuracak girişimcinin; 1 Ocak 2020 tarihinden sonra gerçek kişi statüsünde bir işletmesinin olmaması, tüzel kişi statüsünde kurulmuş bir firmada yüzde 30 ve üzeri ortaklığının bulunmaması şartı aranacak. 1 Ocak 1987 ve sonrası doğumlu, üniversitelerin en az dört yıllık lisans programından mezun veya herhangi bir lisans programında kayıtlı olanlar programa başvurabilecek.



ANTALYA REKOR KIRDI: 2.1 MİLYON TURİST

Başarılı bir turizm sezonu geçiren Antalya'ya 1 Ocak-7 Mayıs tarihleri arasında hava yoluyla gelen turist sayısı 2 milyon 110 bin oldu. Bu rakam, turizm noktasında tüm zamanların en iyi başlangıcı olarak tarihe geçti. Antalya'ya gelen turist rakamlarında 2022'ye göre yüzde 45, rekorlar yılı olan 2019'a göre yüzde 10 artış yaşandı.



KADIN FUTBOLCULARA PETROL OFİSİ DESTEĞİ

Kadın futbolunda Fenerbahçe ve Galatasaray takımlarına sponsorluk desteği veren Petrol Ofisi Grubu, kadın futbolcuların potansiyellerine ve yaratabilecekleri etkiye vurgu yapmak üzere yeni reklam filmi "Gücümüz Onlarla"yı yayınladı. Petrol Ofisi Grup CMO'su Sinan Seha Türkseven, "Sponsorluk anlaşmamızın yanı sıra formalarında taşıdıkları Petrol Ofisi'nin simgesi 'Asena' ile saha içinde de onları yalnız bırakmayıp onların itici gücü olduğumuzu vurguladığımız 'Gücümüz Onlarla' reklam filmimizle de ülkemizde kadın futbolunun bilinirliğinin artmasına, bu sayede yeni kadın sporcuların yetişebileceği bir alan yaratmaya katkı sunmayı amaçlıyoruz" dedi.



NİSAN'IN ŞAMPİYONU KÜLÇE ALTIN

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde Nisan'da en yüksek aylık reel getiri yüzde 7.15 ile külçe altında gerçekleşti. Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde de külçe altın yatırımcısına yüzde 8.83 kazanç sağladı. Külçe altın, 3 aylık değerlendirmede de Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 8.89 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. 6 aylık değerlendirmeye göre ise BIST 100 endeksi yatırımcısına en çok kazandırdı.



TRABZON-ANKARA ARASI 4.5 SAATE DÜŞECEK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren hattı projesi için hızlı adımlar atacaklarını belirtti. Samsun-Trabzon-Sarp Hızlı Tren hattının toplam uzunluğunun 513 kilometre olacağına işaret eden Karaismailoğlu, "Projenin merkezi Trabzon olacak. Hızlı tren hattıyla, seyahat süresi Trabzon-Sarp arasında 70 dakikaya, Trabzon- Samsun arasında 2 saate, Trabzon- Ankara arasında 4.5 saate düşecek" diye konuştu.

Barış ŞİMŞEK

EYT'LİYE 'KIDEM DESTEĞİ'

EYT yasasından yararlananların kıdem yükünü hafifletmek için işverene verilen Hazine garantili düşük faizli kredi desteğine 5 bin 500 adet başvuru geldi. Kullanılan kredi tutarı 7.5 milyon, kefalet tutarı da 5.5 milyon lira oldu. Tazminat kredisine başvuruların düşük olması, emekli olanların çalışmaya devam ederek kıdemini içerde tutmasından kaynaklandı. Kredi, azami 6 ay ödemesiz dönem dahil 36 ay vadeyle kullandırılıyor. 24 ay üzeri vadeli kredilerde faiz-kâr payı oranı TLREF artı 300 baz puan uygulanıyor.

Bu oranlar 1-10 çalışanın kıdem tazminatı ödemesinde kullandırılacak krediler için geçerli oluyor. Söz konusu çalışan sayısını aşan kredi kullanımı için ise faiz-kâr payı oranı banka tarafından belirleniyor. Ödemeler doğrudan emekli olacak çalışanların hesabına yatırılıyor.

İKRAMİYE BUGÜN ÖDENİYOR

Nisan'da gelir ve aylık bağlama işlemi sonuçlanan, aylık başlangıç tarihi 30 Nisan'dan önce olan EYT'lilerin bayram ikramiyesi bugün ödenecek.

Hazal ATEŞ