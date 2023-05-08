Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 09.05.2023 09:31
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 09.05.2023 09:34
    ABONE OL

    9 Mayıs evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi! Mayıs 2023 Evde bakım maaşları ne zaman yatacak, hangi gün? e-Devlet sorgulama

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi arama motorlarında sorgulanıyor. Her ay düzenli olarak evde bakım maaşı (parası) alan vatandaşlar, evde bakım maaşlarının yatıp yatmadığını merak ediyor. Evde bakım maaşı yatan iller 9 Mayıs Salı gününde de sorgulanıyor. Evlerinde bakıma ihtiyacı olan yaşlı veya engelli kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşları her ayın farklı günlerinde farklı iller için yatırılıyor. Peki, Mayıs 2023 Evde bakım maaşları ne zaman yatacak, hangi gün? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    8-9 Mayıs evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi!

    Her ay bu maaşı alan vatandaşlar, evde bakım maaşı yatan illeri sorgulamaya başladı. Mayıs maaşlarının yatıp yatmadığı merak konusu oldu. Peki, Mayıs 2023 Evde bakım maaşları ne zaman yatacak, hangi gün? e-Devlet sorgulama

    EVDE BAKIM MAAŞI MAYIS AYI NE ZAMAN YATACAK?

    Evde bakım parası ödeme işlemleri her ayın 15'inde başlıyor ve ay sonuna kadar ödemelerin tamamı hesaplara aktarılıyor. Buna göre Mayıs ayı ödemelerinin de 15'i gibi başlaması ve 31'ine kadar tamamlanması bekleniyor.

    EVDE BAKIM MAAŞI NASIL SORGULANIR?

    Evde bakım aylığı ödemeleri e-Devlet ekranından T.C. kimlik numarası ve şifresiyle görüntülenebiliyor.

    EVDE BAKIM YARDIMI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        Evde bakım maaşı sorgulama için ikinci bir yöntem ise telefonların SMS bölümünden yapılabiliyor. Ödemelerini Ziraat Katılım Bankası aracılığıyla alanlar cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Kamu işçisine yapılacak zam belli oluyor
        Haberler Ekonomi 9 Mayıs evde bakım maaşı yatan güncel iller listesi! Mayıs 2023 Evde bakım maaşları ne zaman yatacak, hangi gün? e-Devlet sorgulama
            loading
            SON DAKİKA