Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 08.05.2023 21:57
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 08.05.2023 22:04
    ABONE OL

    TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? BRÜT- NET, 1,2,3 çocuklu...

    Bakan Bilgin'den son dakika Temmuz asgari ücret zammıyla ilgili açıklamalar geldi. ''Çalışmalarımız hazır" diyen Bilgin tarihin en yüksek artışı olacağının altını çizdi. İşte detaylar...

    TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA!

    Son dakika... Asgari ücrete Temmuz ayında kallavi zam geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışının yapılacağını ifade eden Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası milyonlarca kişi detaylar için araştırmalara koyuldu. Peki Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?

    TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI | NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?

    Bakan Bilgin'in son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

    ''700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer.

    Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet emekçileri hem sermayenin hem devletin karşısında korumak zorundadır.

    O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. İşçilerimiz müsterih olsun, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştık. Rakamı yarın paylaşacağız.

        "TEMMUZ'DA REEL ALIM GÜCÜNÜ KORUYACAK ŞEKİLDE DÜZENLEYECEĞİZ"

        Asgari Ücret sadece en düşük ücreti belirlemiyor. Asgari ücreti yukarı çıkardıkça, bütün ücretler yukarı doğru çıkıyor. "Siz asgari ücreti yüzde 70 artırdığınız zaman üsttekiler de yüzde 70 artış bekliyor" diyorlar. Asgari ücretle ilgili bir tarihsel bir adım attık, geliri vergi dışı bıraktık.

        Asgari ücretten 1 buçuk yıldır vergi alınmıyor. Temmuzda reel alım gücünü koruyacak şekilde düzenleyeceğiz. Cumhuriyet tarihinde Dolar bazında 455 doların üzerinde en yüksek seviyeye çıkaran bir düzenleme yaptık ocak ayında, temmuzda da aynısını yapacağız. Benim oradaki yaklaşımım şudur, aşağı yukarı 500 dolar civarında, ona denk bir asgari ücret düzenlemesi yapmamız gerekir. Çalışmalarımız hazır.''
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Minnet Borcu
        Haberler Ekonomi TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? BRÜT- NET, 1,2,3 çocuklu...
            loading
            SON DAKİKA