TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA! Vedat Bilgin açıkladı! Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak? BRÜT- NET, 1,2,3 çocuklu...

Son dakika... Asgari ücrete Temmuz ayında kallavi zam geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, katıldığı canlı yayın programında asgari ücret zammı hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Cumhuriyet tarihinin en yüksek artışının yapılacağını ifade eden Bakan Bilgin'in açıklamaları sonrası milyonlarca kişi detaylar için araştırmalara koyuldu. Peki Asgari ücret ne kadar, kaç TL olacak?
TEMMUZ ASGARİ ÜCRET ZAMMI | NE KADAR, KAÇ TL OLACAK?
Bakan Bilgin'in son dakika açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
''700 bini aşkın bir işçi kitlesiyle bizim sürdürdüğümüz toplu sözleşme süreçleri bildiğiniz gibi bir müzakere. Sadece müzakere de değil, bir çekişme atmosferinde geçer.
Sendikalarımız belli bir noktaya geldiler, uzlaştıkları ve uzlaşamadıkları noktaları ortaya koydular. O aşamada biz devreye giriyoruz. Emeğin lehine olacak şekilde müdahale etmek durumundayız çünkü sosyal devlet emekçileri hem sermayenin hem devletin karşısında korumak zorundadır.
O görevimizle meseleye baktık ve aşağı yukarı mesele bitme noktasına, uzlaşma noktasına geldi. Yarın sayın Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla bu uzlaşmanın nasıl şekillendiğini kamuoyuyla paylaşacağız. İşçilerimiz müsterih olsun, emekçileri enflasyona karşı bugüne kadar hep korumaya çalıştık. Rakamı yarın paylaşacağız.