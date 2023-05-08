1999 sonrası sigorta girişi olanlar dikkat! Emeklilik prim tablosu sil baştan yenilendi! 2000-2008 arası yeni prim gün yaş şartı yıl...

Geçen hafta cumartesi günü müjdeli haber verildi. Yeni gelişmeyle birlikte küçük esnafın prim ödeme gün sayısı SSK'lılarla eşitleniyor ve böylece 1 milyon kişi 5 yıl daha erken emekli olma hakkına sahip olacak. Bu gelişme, yaklaşık 1 milyon esnafın daha kısa sürede emekli olabilme imkanı sağlayacak. Bu bağlamda emeklilik prim tablosu akıllara geldi. 1999 sonrası sigorta girişi olanların dikkat etmesi gerekiyor.
Erdoğan, "Küçük esnafımızın prim ödeme gün sayısını SGK'lılarla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Bu çalışmadan 1 milyon küçük esnaf faydalanacak." ifadelerini kullandı.