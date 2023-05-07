Vatandaş maaşı aileye verilecek: Milyonlarca vatandaşın beklediği işte o detaylar ve ayrıntıları...

STOKÇU BAYİ İPTAL OLACAK
İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek. Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Son dönemde, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin haksız kazanç elde ettiği yönünde çeşitli kanallardan şikayetler gelmektedir. Söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu yetkili bayiler, Bakanlığımızın internet sitesinde ifşa edilecektir."
ÇİFTÇİYE SUDA % 50 İNDİRİM
Çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50'sinin desteklenmesine ilişkin uygulama esasları belli oldu. Belirlenen ve yayımlanan bu esaslara göre, destekten yararlanacak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmaları ve destekleme ödemesine esas veriler ile Çiftçi Kayıt Sistemindeki verilerin uyumlu olması şartları aranacak. Sulama birliklerine kayıtlı üreticilerin, üretim sezonunda su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'sinin tamamını dönemi içerisinde ödeme takvimine uygun olarak ödemiş olması ve su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'sinin sulama birliği hesabına aktarılmasını sağlamak için düzenlenen muvafakatname ile birliğe başvurmuş olması gerekecek.
KİRACIYA KÖTÜ HABER
Yıllardır kiracı olarak oturduğu dairenin satılmasıyla şok yaşayan kiracı, yeni mülk sahibinin 'boşalt' telkinlerine kulak asmayınca devreye hukuk girdi. Açılan davada tahliye kararı çıkmasına rağmen evi boşaltmayan kiracıya kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi kararında; davanın ev sahibi lehine sonuçlanmasına rağmen sanığın işgal ile hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlediği vurgulandı.