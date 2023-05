Vatandaş maaşı aileye verilecek: Milyonlarca vatandaşın beklediği işte o detaylar ve ayrıntıları...

E-TİCARETTE ÇILGIN DÖNEM

Türkiye'de e-ticaret hacmi her geçen yıl giderek artarken, sektör büyüklüğü 1 trilyon TL sınırına dayandı. Verilen siparişler ise 4 milyar 787 milyon adet seviyelerine çıkarken, Türkiye'de e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı ise 548 bin 688'e yükseldi. Türkiye Teknoloji Buluşmaları Kurucusu Merter Özdemir, "Artık hükümetin de e-ticaret ve e-ihracat yapmak isteyenlere yönelik önemli teşvikleri var. Ürün bulup ya da imal edip pazaryerlerine kaydolacak dükkanınızı masrafsız açacaksınız, satış yapacaksınız ve tahsilatınızı yapacaksınız. İçine girmeden ne kadar kolay olduğunu da öğrenemezsiniz. Elbette bazı zorlukları da var. Doğru adımlar sizi başarıya ulaştırır" dedi. (Barış ŞİMŞEK)



TÜRKİYE'DE ŞU AN TÜM KOŞULLAR VAR

Özdemir, "İstedikten sonra şu an Türkiye'de elektronik ticaret yapmak için tüm koşullar var. Para mı lazım? Hayır, paraya ihtiyacın yok. Sen yeter ki bir ürün bul. Bir ürün keşfet. Pazar yeri hesabını aç. Bardak mı satacaksınız? Çekin fotoğrafını, koyun siteye. Sipariş mi geldi? Satın alın, teslim edin. Önemli olan kişinin ticaret yapmayı istemesi... Önceden ticaret çok kolay değildi. Şimdi çok kolay" diye konuştu.