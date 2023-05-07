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    Vatandaş maaşı aileye verilecek: Milyonlarca vatandaşın beklediği işte o detaylar ve ayrıntıları...

    AK Parti’nin seçim beyannamesinde yer alan vatandaşlık maaşının detayları belli oluyor. Aynı aileden birkaç kişi de maaş alabilecek. İşte sizler için derlediğimiz 7 Mayıs tarihli ekonomi haberleri...

    Vatandaş maaşı aileye verilecek

    AK Parti seçim beyannamesinde yer alan Aile Koruma Kalkanı paketi kapsamında ailelere ve vatandaşlara gelir desteğinde bulunulacak. Kadınların erken emekliliği ile ilgili destekler ile yeni evleneceklere yapılacak 150 bin lira nakit desteğin yanında vatandaşlık maaşı da devreye girecek.

    Seçimlerden sonra devreye alınacak çalışmayla ilgili bilgi veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, "Sosyal yardımlarımız dezavantajlı gruplara sağlanan yardımlar. Birey yoksulluk sınırına düşmeden destek vereceğiz" dedi.

    'Vatandaş maaşı'nın da nasıl bağlanacağını anlatan Bakan Yanık, 'Kriterlerin önemli bir kısmı mevcut. 28 kurum ve kuruluşun verilerinin doğrudan entegre olduğu, 'Ben sosyal yardımlardan yararlanmak istiyorum' diye müracaat ettiğinde 'Gelir miktarı ne kadar?' bütün bunları ölçtüğümüz bir sistemimiz var.

        Farklı durumları tespit edebilmemiz için haneleri ziyaret ettiği, hem teknik anlamda vatandaşın gelir düzeyini tespit ettiğimiz süreç var.' açıklamasını yaptı. Yanık sözlerini şöyle sürdürdü; Aynı aileden birkaç kişi bu maaştan faydalanabilecek. Sosyal yardımlarımız hane temellidir. Bizim için tek ölçü milletimizin ihtiyacıdır.



        JP MORGAN'A BORSA CEZASI
        Piyasası Kurulu (SPK) aldığı kararlarla piyasa bozucu hareketlerden dolayı bazı kurumlara idari para cezaları kesti. Borsa İstanbul piyasalarında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yapılan inceleme sonucunda, JP Morgan Securities PLC'ye, "VI-104.1 sayılı Piyasa Bozucu Eylemler Tebliği'nin 5. maddesinin birinci fıkrasının a, b, d, e ve f bentlerine aykırılık" gerekçesiyle 32 milyon 795 bin 908 lira idari para cezası uygulandı. SPK, Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ (PEKGY) pay piyasasında gerçekleştirilen işlemler ile ilgili olarak bir isme 610 bin 993 liralık idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Koray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ'nin 1 Ocak-30 Haziran 2022 hesap dönemine ait bireysel ve konsolide finansal tablolarına ilişkin yapılan inceleme sonucunda, şirkete ve şirketin 5 yönetim kurulu üyesine, 139 bin 566'şar liralık idari para cezası uygulanması kararlaştırıldı.



        SOĞAN 6 LİRA OLDU ALAN YOK
        Adana'da tarlada soğanın kilogram fiyatı 6-7 liraya kadar düşerken, soğana talep olmayışı nedeniyle tarlada kaldı. Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Bu fiyatların daha da aşağı düşeceği kesin gözüküyor. Vatandaşlarımız 3-4 gün sonra çok ucuza soğan yiyecek" dedi. Verimli arazilerin bulunduğu Adana'da bu sene 23 bin dönüm alanda ekilen soğanda 31 Mart'tan bu yana hasat devam ediyor. İlk hasatta tarlada kilogram fiyatı 17-18 lira olan soğan, şu anda 6-7 liraya, 2'nci kalite soğan ise 3-4 liraya kadar geriledi. Ancak kent genelinde soğana talep olmaması nedeniyle ürünler tarlada kaldı. Ancak üreticiler ve tüccarlar, Mayıs ayı sonunda soğanı yurt dışına ihraç etmek istiyor. Bu sene 23 bin ton ekilen soğandan ortalama 105 bin ton rekolte beklenirken verim bolluğu da yaşanıyor.



            E-TİCARETTE ÇILGIN DÖNEM
            Türkiye'de e-ticaret hacmi her geçen yıl giderek artarken, sektör büyüklüğü 1 trilyon TL sınırına dayandı. Verilen siparişler ise 4 milyar 787 milyon adet seviyelerine çıkarken, Türkiye'de e-ticaret faaliyetinde bulunan işletme sayısı ise 548 bin 688'e yükseldi. Türkiye Teknoloji Buluşmaları Kurucusu Merter Özdemir, "Artık hükümetin de e-ticaret ve e-ihracat yapmak isteyenlere yönelik önemli teşvikleri var. Ürün bulup ya da imal edip pazaryerlerine kaydolacak dükkanınızı masrafsız açacaksınız, satış yapacaksınız ve tahsilatınızı yapacaksınız. İçine girmeden ne kadar kolay olduğunu da öğrenemezsiniz. Elbette bazı zorlukları da var. Doğru adımlar sizi başarıya ulaştırır" dedi. (Barış ŞİMŞEK)

            TÜRKİYE'DE ŞU AN TÜM KOŞULLAR VAR
            Özdemir, "İstedikten sonra şu an Türkiye'de elektronik ticaret yapmak için tüm koşullar var. Para mı lazım? Hayır, paraya ihtiyacın yok. Sen yeter ki bir ürün bul. Bir ürün keşfet. Pazar yeri hesabını aç. Bardak mı satacaksınız? Çekin fotoğrafını, koyun siteye. Sipariş mi geldi? Satın alın, teslim edin. Önemli olan kişinin ticaret yapmayı istemesi... Önceden ticaret çok kolay değildi. Şimdi çok kolay" diye konuştu.



            STOKÇU BAYİ İPTAL OLACAK
            İlk tescil motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinde bulunan yetkili bayilerin, stoklarında bulunmasına rağmen taşıt satışından kaçınmaları, tavsiye edilen satış fiyatının üzerinde fiyat talep etmeleri, tüketiciyi aksesuar almaya veya takas yapmaya zorlamaları halinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yetki belgeleri iptal edilecek ve bu işletmelere bir yıl süreyle yetki belgesi verilmeyecek. Ticaret Bakanlığı'ndan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "Son dönemde, ilk tescil motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal eden yetkili bayilerin haksız kazanç elde ettiği yönünde çeşitli kanallardan şikayetler gelmektedir. Söz konusu aykırılıkların her biri stokçuluk kabul edilecek ve her bir aykırılık için ayrı ayrı olacak şekilde yetkili bayiler hakkında 4 milyon 458 bin 600 liraya kadar idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca, bu yetkili bayiler, Bakanlığımızın internet sitesinde ifşa edilecektir."

            ÇİFTÇİYE SUDA % 50 İNDİRİM
            Çiftçilerin 2023 yılına ilişkin tarımsal amaçlı su kullanım hizmet bedellerinin yüzde 50'sinin desteklenmesine ilişkin uygulama esasları belli oldu. Belirlenen ve yayımlanan bu esaslara göre, destekten yararlanacak üreticilerin Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmaları ve destekleme ödemesine esas veriler ile Çiftçi Kayıt Sistemindeki verilerin uyumlu olması şartları aranacak. Sulama birliklerine kayıtlı üreticilerin, üretim sezonunda su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'sinin tamamını dönemi içerisinde ödeme takvimine uygun olarak ödemiş olması ve su kullanım hizmet bedelinin yüzde 50'sinin sulama birliği hesabına aktarılmasını sağlamak için düzenlenen muvafakatname ile birliğe başvurmuş olması gerekecek.

            KİRACIYA KÖTÜ HABER
            Yıllardır kiracı olarak oturduğu dairenin satılmasıyla şok yaşayan kiracı, yeni mülk sahibinin 'boşalt' telkinlerine kulak asmayınca devreye hukuk girdi. Açılan davada tahliye kararı çıkmasına rağmen evi boşaltmayan kiracıya kötü haber Yargıtay'dan geldi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi kararında; davanın ev sahibi lehine sonuçlanmasına rağmen sanığın işgal ile hakkı olmayan yere tecavüz suçunu işlediği vurgulandı.

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            Abidik gubidiklerle başbakan olmak istemiyorum
            Haberler Ekonomi Vatandaş maaşı aileye verilecek: Milyonlarca vatandaşın beklediği işte o detaylar ve ayrıntıları...
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