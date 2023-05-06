İşsize iş desteği! 5 yılda 6 milyon istihdam

AK Parti'nin seçim manifestosunda 5 yılda 6 milyon istihdam sözü kapsamında, pasif işgücü programlarına erişim güçlenecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. İstihdamda öncelik 6 aydan daha uzun süredir işsiz olanlara verilecek. Bu yılın sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payını devlet karşılayacak.
Bu yıl için işsizlik ödeneği alırken işe alınan her bir vatandaş için aylık 400 lira ile 3 bin 552 lira arasında prim teşviki verilecek. Bu teşvikten yararlanabilmek için işverenlerce aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK'ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor. İşçinin işten ayrıldığı işyerinde tekrar başlaması halinde bu teşvikten yararlanılamıyor. Prim desteğinden küçük ve büyük işletme ayrımı olmadan bütün işyerleri yararlanabiliyor. İşyerindeki personel sayısının kısa ve uzun vadede artırılması önem taşıyor.
18 BAŞLIKTA TEŞVİK
Hükümet, istihdamı artırmak, uzun süreli işsizliğe son vermek için işletmelere dört koldan destek veriyor. Bugün itibariyle yaklaşık 1 milyon 850 bin işletme prim teşviki, destek ve indirim uygulamasından yararlanıyor. Geçen yıl Sosyal Güvenlik Kurumu'nca 18 başlıkta sağlanan prim ve istihdam teşviklerinin tutarı 75 milyar lirayı geçti.
TEHLİKELİ SINIFTAKİ İŞYERLERİNE DESTEK
SGK, çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerine işsizlik sigortası işveren hissesi teşviki kapsamında da 100 lira ile 750 lira arasında değişen destek veriyor. Bu teşvik süresiz uygulanıyor. İşverenin Türkiye genelinde çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde her ay toplamda 10'dan fazla çalışanı olması, ölümlü ve sürekli iş göremezlikle sonuçlanan iş kazası meydana gelmemesi koşulu bulunuyor.