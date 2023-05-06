İşsize iş desteği! 5 yılda 6 milyon istihdam

AK Parti'nin seçim manifestosunda 5 yılda 6 milyon istihdam sözü kapsamında, pasif işgücü programlarına erişim güçlenecek, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacak. İstihdamda öncelik 6 aydan daha uzun süredir işsiz olanlara verilecek. Bu yılın sonuna kadar işsiz olanları istihdam eden özel sektör işverenlerin prime esas kazanç üst sınırına kadarki sosyal güvenlik primi işveren payını devlet karşılayacak.

Bu yıl için işsizlik ödeneği alırken işe alınan her bir vatandaş için aylık 400 lira ile 3 bin 552 lira arasında prim teşviki verilecek. Bu teşvikten yararlanabilmek için işverenlerce aylık prim ve hizmet belgesinin yasal süresi içerisinde SGK'ya verilmesi ve primlerin yasal süresi içerisinde ödenmesi gerekiyor. İşçinin işten ayrıldığı işyerinde tekrar başlaması halinde bu teşvikten yararlanılamıyor. Prim desteğinden küçük ve büyük işletme ayrımı olmadan bütün işyerleri yararlanabiliyor. İşyerindeki personel sayısının kısa ve uzun vadede artırılması önem taşıyor.