700 bin kamu işçisi için zam pazarlığı! Teklif için kritik tarih 9 Mayıs Salı

Atalay, görüşmelere 20 Ocak'ta başladıklarını ve işçilerin bu görüşmelerin istedikleri şekilde bitirilmesini istediklerini hatırlatarak, "Uygun bir rakam verirlerse ne ala. Vermezlerse 'Biz bu meseleyi seçimden evvel bitireceğiz' diye bir ayet yok. Bir an evvel 3 milyonluk bir ailenin talebini yerine getirsinler. Salı son olur, salıdan sonra zaten görüşmenin bir anlamı kalmaz. Salı günü inşallah önümüze taban ve tavan ücretle ilgili bir rakam getirirler. İdari maddelerde takıldığımız bir iki konu var, onları da çözüp sözleşme yapılır. Biz burada afaki bir rakam istemiyoruz" dedi.