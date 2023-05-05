Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonda öngörülerimiz bir bir gerçekleşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.
İşte Nebati'nin açıklamalarından satır başları:
Enflasyona ilişkin öngörülerimiz bir bir gerçekleşiyor.
Aralık ayından beri hissedilir bir düşüş gerçekleşiyor. Depremin enflasyona etkisinin sınırlı olacağını gördük.
Yazın gıdada yaşanacak bolluk enflasyonu düşürecek. Enerji fiyatlarının sakinleşmeye başlaması, kurdaki oynaklığın kabul edilebilir olmasıyla enflasyonun hissedilir düşmesine neden oldu. 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu.