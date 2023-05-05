Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonda öngörülerimiz bir bir gerçekleşiyor

7 bin 500 üzeri alanların imkandan yararlanması gerekiyor diye tepki gösterildi.

Çalışma Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz.Biz bütçe disiplinine uyan hükümet olarak disiplinden taviz vermeden kaynağı oluşturup Cumhurbaşkanımızın ilanı yönüne gideceğiz.

"PİYASADA DOLAR SIKINTISI VAR MI?"

Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil.

Ayrıntılar geliyor..