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    • Ekonomi
    • 05.05.2023 12:46
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    • 05.05.2023 13:04
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonda öngörülerimiz bir bir gerçekleşiyor

    Son dakika haberleri... Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonda aralık ayından beri hissedilir bir düşüş sürecinin başladığını belirterek bu düşüşün yazın gıdada yaşanacak bollukla beraber daha da hızlanacağını ifade etti.

    Asgari ücrete zam ve refah payı açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati NTV canlı yayınında gündeme ilişkin soruları cevaplıyor.

    İşte Nebati'nin açıklamalarından satır başları:

    Enflasyona ilişkin öngörülerimiz bir bir gerçekleşiyor.


    Aralık ayından beri hissedilir bir düşüş gerçekleşiyor. Depremin enflasyona etkisinin sınırlı olacağını gördük.

    Yazın gıdada yaşanacak bolluk enflasyonu düşürecek. Enerji fiyatlarının sakinleşmeye başlaması, kurdaki oynaklığın kabul edilebilir olmasıyla enflasyonun hissedilir düşmesine neden oldu. 44'ün altına gelmesi bizim için de pozitif sürpriz oldu.

        ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI VE EMEKLİYE REFAH PAYI
        Çalışan ve emeklilerin enflasyon karşısında zarar görmesini engelleyecek politika uygulanıyor. Asgari ücrete yüzde 100'e yakın artış, emekli ve memurlara da yüzde 85 artış oldu.

        7 bin 500 üzeri alanların imkandan yararlanması gerekiyor diye tepki gösterildi.

        Çalışma Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Toplu sözleşme gereği 6 puanlık bir ödeme var, artı enflasyon farkı var. Yeterli orana ulaşmazsa çalışmaları sürdürüyoruz.Biz bütçe disiplinine uyan hükümet olarak disiplinden taviz vermeden kaynağı oluşturup Cumhurbaşkanımızın ilanı yönüne gideceğiz.

        "PİYASADA DOLAR SIKINTISI VAR MI?"
        Döviz kurlarındaki rallinin tekrar gerçekleşeceği dedikoduları gerçeği yansıtmıyor. Dövizdeki ikili fiyatın oluşması dedikoduları güçlendirse de ralli olması söz konusu değil.

        Ayrıntılar geliyor..
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        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Nebati: Enflasyonda öngörülerimiz bir bir gerçekleşiyor
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