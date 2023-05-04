Uzmanlar uyardı: Arsa isteyenler dikkat!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trakya bölgesinde arsalara ilgi yüzde 200'e varan oranlarda artarken, uzmanlardan yatırımcılara uyarılar geldi. Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mustafa Altınkök, bölgeye artan ilginin art niyetli kişileri de harekete geçirdiğini belirterek, "İlanların hemen hepsinde 'konteyner koyabilirsiniz', 'prefabrik ev ya da tiny house koyabilirsiniz' gibi ifadeler yer almaya başladı. Bu doğru değil. İmarı bulunmayan hiçbir arsaya ya da tarlaya hiçbir şey koyamazsınız.
Gayrimenkul ile alakalı ilgili belediyeden araştırma yapmadan kesinlikle alım yapılmamalı" dedi. Çerkezköy Emlakçılar Derneği Başkanı Daimi Tavan da şu uyarılarda bulundu: "Tarımsal niteliğe sahip arazilerde hiçbir şekilde yapılaşma yapılamaz. Zaman zaman arsaya dönüştürmeden tarla vasfına sahip araziler hisselendirilerek satılıyor. Bu yatırımcı için problem oluşturabiliyor. Yatırımcılar aldıkları arsanın imara açık, gerçek anlamda imarlı ve ifrazlı olmasına dikkat etmeli. Fiyatlarda da köpük olabiliyor."
EDİRNE'DE SORUŞTURMA
Edirne Valiliği, Keşan'da, tarım arazilerinde yasa dışı şekilde konaklama ve barınma amaçlı 'tiny house' adı verilen, genellikle 10 ila 30 metrekare arasında, tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan küçük evler konumlandırılması için çalışma yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.
16 AYIN EN DÜŞÜK ENFLASYONU% 43.68
Enflasyonda geçen yılın Kasım ayında başlayan düşüş trendi hız kesmeden devam ediyor. Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) Nisan'da yüzde 2.39 ile 2.65 olan piyasa beklentisinin altında arttı. Mart'ta yüzde 50.51 olan yıllık enflasyon Nisan'da yüzde 43.68 ile son 16 ayın en düşük seviyesine geriledi.
ÜFE 18 AYIN DİBİNDE
Üretici Fiyatları Endeksi (ÜFE) ise Nisan'da yüzde 0.81 arttı. Aynı zamanda ÜFE'de son 6 yılın en düşük Nisan artışı gerçekleşti. Mart'ta yüzde 62.45 olan yıllık ÜFE, Nisan'da yüzde 52.11 ile son 18 ayın en düşük seviyesine geriledi. Ana harcama grupları itibarıyla Nisan'da aylık bazda artışın
en yüksek olduğu gruplar yüzde 5.93 ile haberleşme, yüzde 4.24 ile lokantalar ve oteller, yüzde 3.95 ile gıda ve alkolsüz içecekler oldu. Tüketici fiyatları bazında Nisan'da en fazla fiyat artışı yüzde 21.47 ile kuzu etinde, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15 ile elektrikte gerçekleşti.
'DEVAM EDECEK'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonla kararlı mücadelenin sonucu olan hızlı gerilemenin devam etmesini ve yıllık enflasyonun bu yıl içinde çok daha düşük seviyelere inmesini beklediklerini kaydetti. Nebati, "Ekim'de yüzde 85.5 ile tepe noktasına ulaşan TÜFE enflasyonunda yaklaşık 42 puanlık düşüş sağlamış olduk" dedi.
PAZARLIK 'ZAM'ANI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Beyaz Bayrak uygulaması sendikal örgütlülüğe katkı yapacak. Beyaz Bayrak ile işletmeler devlet işlemlerinde bir adım öne geçecek. Daha önemlisi sosyal güvenlik destek primine ilave 1 puan vereceğiz" dedi. 700 binden fazla kamu işçisinin mali ve sosyal haklarının belirleneceği Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'ne de değinen Bilgin, "TÜRK-İŞ ve HAK-İŞ ile Cuma günü bir defa daha ele alacağız. Bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bunu da çözüm yoluna sokacağız" bilgisini verdi.
TURKUVAZ'DAN FİNANSIN KALBİNDE ZİRVE
Turkuvaz Medya Grubu, Türkiye'yi dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri yapacak İstanbul Finans Merkezi'nde dev zirve düzenliyor. Finans sektörü, iş dünyası ve akademisyenlerin katılacağı zirvede Hazine ve Maliye Bakanı Doç. Dr. Nureddin Nebati konuşacak. Bugün İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek zirve İFM Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem, SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben ve Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak. Zirvede "Finansın Kalbinde Bankacılığın Geleceği" ve "Finansın Kalbinde Bankacılık Dışı Finans" panelleri yapılacak.
GURBETÇİYE ÇİFTE KAZANÇ
Başkan Tayyip Erdoğan, seçim manifestosuyla yurt dışı borçlanmasıyla emekli olanlara tam zamanlı çalışma hakkı tanınacağı müjdesini verdi. Böylece 35 ülkede yaşayan, Türkiye'den emekli aylığı alanların yurt dışında sigortalı çalışmasının önü açılacak. Yurt dışında geçen süreleri borçlanarak yaşlılık, malullük aylığı alma şartlarının devam edip etmediği SGK tarafından araştırılıyor. Ödenen aylıklar, yabancı ülke mevzuatına tabi çalışması, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da yardım alınması halinde kesiliyor. Yapılacak düzenlemeyle 5 aydan fazla yurt dışında bulunan emekli gurbetçilere yönelik yoklama belgesi istenmeyecek.
Hazal ATEŞ
200 MİLYONUNCU YOLCUSUNU AĞIRLADI
29 Ekim 2018'de Başkan Tayyip Erdoğan tarafından resmi açılışı yapılan İGA İstanbul Havalimanı 200 milyon yolcu ağırladı. Hizmete geçtikten 4.5 yıl gibi kısa sürede Avrupa'da zirveye yerleşen ve dünyanın en yoğun 10 havalimanı listesine giren İGA'nın 200 milyonuncusu yolcusu Singapur'a giden 32 yaşındaki Carine Lee oldu. İGA Operasyondan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Büyükkaytan, "Hepimizin gururu bu havalimanını daha ileriye götürmeye çalışacağız" dedi.
GÖNÜL BAĞI İLE İŞ VE EĞİTİM İMKANI
Depremlerin ardından yaraları sarmak için 'Gönül Bağı Projeleri'ni başlatan Turkcell, Hatay Kırıkhan'da Çağrı ve Mesleki Eğitim Merkezi kuracak. Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, "Gönül Bağı Projeleri ile Türkiye'nin dört bir yanına umut, hayat vererek, bölgeye ciddi kaynak aktararak, insanları yetiştirerek depremi ve etkilerini gündemde tutmak istiyoruz" dedi. Genel Müdür Murat Erkan da merkezin, depremzedelere istihdam sağlayacağını ve iş gücüne meslek eğitimleriyle katkı sunacağını anlattı.
OTOMOTİVDE SATIŞ REKORU KIRILDI
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı, geçen ay, 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 62.7 büyüyerek 97 bin 679 adet oldu. Bu, tüm zamanların en yüksek Nisan ayı olarak kayıtlara geçti. Satışlar, Ocak- Nisan döneminde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 57.3 artarak 333 bin 650 adet olarak gerçekleşti. Otomobil satışları yüzde 55.7 artışla 252 bin 819, hafif ticari araç satışları yüzde 62.7 artışla 80 bin 831 oldu.
1 MİLYON EYT'Lİ İÇİN İŞLEM TAMAM
Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, EYT yasasından bu yıl yararlanabilecek 2.2 milyon kişiden 1.8 milyonunun başvurduğunu, 1 milyonunun işlemlerinin tamamlandığını açıkladı. Bilgin, başvuranların yüzde 7'sinin şartları taşımadığını söyledi.
ASGARİ ÜCRET ARTACAK
Bakan Bilgin, Temmuz'da asgari ücretle ilgili yeni bir düzenleme yapacaklarını kaydetti. 5 haneye çıkıp çıkmayacağıyla ilgili soru üzerine Bilgin, "Fiyat artışlarını, ücretlerin alım gücünü ölçen parametrelere göre değerlendiriyoruz" dedi.
BAŞVURANA PRİM DESTEĞİ
Ev hanımlarının emeklilik hakkına kavuşturulacağı düzenleme hakkında konuşan Bilgin, SGK'ya başvuru gerektiğini ve bu başvuru ile primlerinin önemli bir kısmının devlet tarafından karşılanacağını ifade etti.