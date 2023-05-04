Uzmanlar uyardı: Arsa isteyenler dikkat!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Trakya bölgesinde arsalara ilgi yüzde 200'e varan oranlarda artarken, uzmanlardan yatırımcılara uyarılar geldi. Silivri Emlak Müşavirleri Derneği Başkanı Mustafa Altınkök, bölgeye artan ilginin art niyetli kişileri de harekete geçirdiğini belirterek, "İlanların hemen hepsinde 'konteyner koyabilirsiniz', 'prefabrik ev ya da tiny house koyabilirsiniz' gibi ifadeler yer almaya başladı. Bu doğru değil. İmarı bulunmayan hiçbir arsaya ya da tarlaya hiçbir şey koyamazsınız.

Gayrimenkul ile alakalı ilgili belediyeden araştırma yapmadan kesinlikle alım yapılmamalı" dedi. Çerkezköy Emlakçılar Derneği Başkanı Daimi Tavan da şu uyarılarda bulundu: "Tarımsal niteliğe sahip arazilerde hiçbir şekilde yapılaşma yapılamaz. Zaman zaman arsaya dönüştürmeden tarla vasfına sahip araziler hisselendirilerek satılıyor. Bu yatırımcı için problem oluşturabiliyor. Yatırımcılar aldıkları arsanın imara açık, gerçek anlamda imarlı ve ifrazlı olmasına dikkat etmeli. Fiyatlarda da köpük olabiliyor."



EDİRNE'DE SORUŞTURMA

Edirne Valiliği, Keşan'da, tarım arazilerinde yasa dışı şekilde konaklama ve barınma amaçlı 'tiny house' adı verilen, genellikle 10 ila 30 metrekare arasında, tekerlekli veya sabit olarak tasarlanan küçük evler konumlandırılması için çalışma yapanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.