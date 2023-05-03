Kamu işçileri dikkat! Bakan Bilgin’den ’zam’ açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Beyaz Bayrak Ödül törenine katıldı. Şişli'de bir otelde düzenlenen törende, 'Beyaz Bayrak' uygulamasının tanıtımı da gerçekleştirildi. Burada konuşan Bakan Bilgin, uygulamanın işverenlere sağlayacağı katkılardan bahsederek işlerini düzgün yapan firmaların yanında olacaklarını söyledi. Bakan Bilgin ayrıca, uzun süredir gündemde olan taşeron sorununun da kısa süre içerisinde çözüleceğini belirtti. Enflasyon ile ilgili de konuşan Bakan Bilgin, istihdam ortamının geliştirilmesiyle enflasyonu yendiklerini söyledi.
"TAŞERON SORUNUNU ÇÖZECEĞİZ"
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin depremden dolayı çözmek için fırsat bulamadıkları taşeron sorunuyla ilgili, "Ben bunu defalarca ifade ettim. Esas işte taşeron olmaz. Bu ilkeyi ihlal eden uygulamalar var. Taşeron uygulaması yaygınlaştırılmış. Dolayısıyla esas işin dışındakiler hariç esas taşeron uygulamasını ortadan kaldıracak bir düzenlemeyi hazırladık. Dosya Meclis'te, Meclis'ten çıkamadı. Önümüzde duran sorunlardan biri o. Onu da çözeceğiz. Çünkü esas kamunun esas işlerinde taşeron uygulaması yanlış bir uygulamadır ve bu sorunu kökünden çözeceğiz. Başka sorunlar da var. Ama onlar çözülecek sorunlar. Şunu gördük ki çözülemeyecek hiçbir sorun yoktur. Arkasında kararlı durduğunuz zaman arkasında doğru politikalar ortaya koyduğunuz zaman çözemeyeceğiniz sorun yoktur. Cumhuriyet tarihinde asgari ücreti dolar bazında 455 dolarının üzerinde ilk defa gerçekleştirdik. Biliyorsunuz yıllık enflasyon yüzde 42 düzeyinde, düşmeye devam ediyor. Düşecek ama fiyatlar hala yüksek. Bu fiyat yüksekliğinin tahrip ettiği ücretler var. O ücretleri düzenlemek durumundayız ki bunlardan biri de kamu işçileriyle sürdürdüğümüz toplu sözleşme. Türk-İş ve Hak-İş ile cuma günü bunu bir defa daha ele alacağız ve bir uzlaşmaya zaten yaklaştık. Bu sorunu da çözüm yoluna sokacağız" dedi.
"İSTİHDAM ARTIRARAK ENFLASYONU YENİYORUZ"
Beyaz Bayrak uygulamasından ve işverenlere sağlayacağı katkılardan bahseden Bakan Bilgin, "Türk-İş ile, sendikalarımızla uzun yıllara varan birlikteliklerimiz, ortak çalışmalarımız var; 'Beyaz Bayrak' da bunlardan birisidir. Sayın genel başkanla 10 yıla aşkın bir süredir konuştuğumuz bir şeydi. Ama bunu uygulamak bize nasip oldu. Beyaz Bayrak ne demek? Beyaz Bayrak çok önemli bir şey söylüyor, Ne diyor? Düzgün iş işveren diyor ki, 'Benim işim düzgündür. Ben işi düzgün yapıyorum. Benim işimde bir sakatlık yoktur'. Ben bütün Türk işletmelerinin bu iddiaya sahip çıkmasını istiyorum. Bir çalışma bakanı olarak düzgün iş yapan işletmelerle yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunun bir şartı da sloganımız da belli 'Örgütlü iş yeri' yani sendikanın olduğu iş yeri toplu sözleşme demokrasinin en önemli kurumlarından biridir dedim. Sendika da diyor ki ben burada örgütlüyüm ve emekçilerimin hukukunu örgütlü olarak savunuyorum.