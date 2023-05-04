Türkiye GÜNLÜK PETROL TÜKETİMİ | Cudi Gabar petrol kalitesi nasıl? Bakan Soylu açıkladı! "Bulunan petrol..." CUDİ GABAR PETROL rezervi ne kadar?

Başkan Erdoğan'ın Cudi, Gabar'da petrol bulunduğu müjdesinin ardından birçok kişi konuyla ilgili detayları araştırmaya başladı. Özellikle en sık aratılanlar arasında Türkiye petrol kalitesi ve Türkiye günlük petrol tüketimi yer alıyor. Bulunan petrolün kalitesi merak edilirken Başkan Erdoğan'ın ve Bakan Soylu'nun konuyla ilgili yaptığı açıklama büyük ilgi çekti. Peki, Türkiye günlük petrol tüketimi ne kadar? Cudi Gabar petrol kalitesi nasıl? İşte detaylar...