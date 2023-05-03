Doğalgaz desteği kapsamında faturalar sıfırlandı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan doğalgaz destek paketinin detayları netleşti. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, doğalgaz bedeli alınmaması uygulamasının 24 Nisan-31 Mayıs 2023 arasında tahakkuk edecek geçmişe dönük 1 aylık tüketime karşılık gelen doğalgaz faturaları için geçerli olacağını dile getirdi.
Arslan, Haziran'dan itibaren 11 ay boyunca da aylık 25 metreküpe kadar doğalgazın ücretsiz olacağını, yaz aylarında birçok abonenin gaz parası vermeyeceğini ifade etti. Arslan, şöyle konuştu: "1 aylık faturasız dönem ve 11 ay 25 metreküp ile hane başı ortalama 2 bin lira tutarındaki fatura ücretsiz olacak. Hanelerde yıllık gaz giderinin ortalama 6 bin lira olduğu düşünüldüğünde, kararname kapsamında yıllık gaz giderlerine yaklaşık yüzde 35 destek sağlanmış olacak. Her iki desteğin toplam maliyetinin yaklaşık 37 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz."
SANAYİDE İNDİRİM % 63.63'E ULAŞTI
BOTAŞ, sanayide kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında 2022'nin Ekim ayından bu yana yapılan indirimin yüzde 63.6'ya ulaştığını bildirdi. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı kaydedilen açıklamada, "Diğer taraftan 2022 Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs tarihi itibarıyla yüzde 52.43 ile 63.63 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51.52 oranında indirim yapılmıştır" denildi.
NİSAN İHRACATI 19.3 MİLYAR DOLAR
Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkisinin Nisan'da da devam ettiğine işaret ederek, ihracatın yüzde 17.2 azalarak 19.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Söz konusu azalışta, takvim etkisinin de önemli ölçüde etkili olduğu belirtilerek, "Ramazan Bayramı nedeniyle Nisan ayında çalışılan iş günü azalmış ve geleneksel olarak en yüksek ihracatın gerçekleştirildiği perşembecumartesi aralığında üretim ve ihracat ciddi oranda azalmıştır" ifadesine yer verildi. Açıklamada, ihracat değişimini aşağı çeken diğer önemli faktörün ise baz etkisi olduğunun altı çizildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de ihracatta Nisan ayında yaşanan düşüşün kısa süreli ve geçici olduğunu belirtti.
KASAPLARA DA HESAPLI ET
Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak. ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, "Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; ESK tarafından ithal edilen karkas etler, federasyona üye kasaplara satılacak.
ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK
Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 8 saat çalışma süresinin aşağı çekilmesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, uzun çalışma sürelerine dikkat çekerek, mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirten Bilgin, "5 saat denemesi yapılıyor" dedi. "Çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması mümkün olabilir mi, açık ki olamaz" diyen Bilgin, şöyle devam etti: "Biz de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerini yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız."