Doğalgaz desteği kapsamında faturalar sıfırlandı!

KASAPLARA DA HESAPLI ET

Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak. ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, "Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; ESK tarafından ithal edilen karkas etler, federasyona üye kasaplara satılacak.



ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 8 saat çalışma süresinin aşağı çekilmesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, uzun çalışma sürelerine dikkat çekerek, mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirten Bilgin, "5 saat denemesi yapılıyor" dedi. "Çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması mümkün olabilir mi, açık ki olamaz" diyen Bilgin, şöyle devam etti: "Biz de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerini yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız."