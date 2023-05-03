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    Doğalgaz desteği kapsamında faturalar sıfırlandı!

    Doğalgaz desteği kapsamında ‘0 TL’ yazan faturalar vatandaşlara gönderilmeye başlanırken, 1 yıllık desteğin maliyeti 37 milyar lira olarak belirlendi. İşte sizler için derlediğimiz 3 Mayıs tarihli TAKVİM gazetesi ekonomi haberleri...

    Faturalar sıfırlandı

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan doğalgaz destek paketinin detayları netleşti. Türkiye Doğal Gaz Dağıtıcıları Birliği Başkanı Yaşar Arslan, doğalgaz bedeli alınmaması uygulamasının 24 Nisan-31 Mayıs 2023 arasında tahakkuk edecek geçmişe dönük 1 aylık tüketime karşılık gelen doğalgaz faturaları için geçerli olacağını dile getirdi.

    Arslan, Haziran'dan itibaren 11 ay boyunca da aylık 25 metreküpe kadar doğalgazın ücretsiz olacağını, yaz aylarında birçok abonenin gaz parası vermeyeceğini ifade etti. Arslan, şöyle konuştu: "1 aylık faturasız dönem ve 11 ay 25 metreküp ile hane başı ortalama 2 bin lira tutarındaki fatura ücretsiz olacak. Hanelerde yıllık gaz giderinin ortalama 6 bin lira olduğu düşünüldüğünde, kararname kapsamında yıllık gaz giderlerine yaklaşık yüzde 35 destek sağlanmış olacak. Her iki desteğin toplam maliyetinin yaklaşık 37 milyar lira olacağını tahmin ediyoruz."



    SANAYİDE İNDİRİM % 63.63'E ULAŞTI
    BOTAŞ, sanayide kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında 2022'nin Ekim ayından bu yana yapılan indirimin yüzde 63.6'ya ulaştığını bildirdi. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı kaydedilen açıklamada, "Diğer taraftan 2022 Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs tarihi itibarıyla yüzde 52.43 ile 63.63 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51.52 oranında indirim yapılmıştır" denildi.

    NİSAN İHRACATI 19.3 MİLYAR DOLAR
    Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkisinin Nisan'da da devam ettiğine işaret ederek, ihracatın yüzde 17.2 azalarak 19.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Söz konusu azalışta, takvim etkisinin de önemli ölçüde etkili olduğu belirtilerek, "Ramazan Bayramı nedeniyle Nisan ayında çalışılan iş günü azalmış ve geleneksel olarak en yüksek ihracatın gerçekleştirildiği perşembecumartesi aralığında üretim ve ihracat ciddi oranda azalmıştır" ifadesine yer verildi. Açıklamada, ihracat değişimini aşağı çeken diğer önemli faktörün ise baz etkisi olduğunun altı çizildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de ihracatta Nisan ayında yaşanan düşüşün kısa süreli ve geçici olduğunu belirtti.



    KASAPLARA DA HESAPLI ET
    Et ve Süt Kurumu (ESK) ile Türkiye Kasaplar Federasyonu arasında imzalanan protokolle, kasaplara uygun fiyatlı kırmızı et satılacak. ESK Genel Müdürü Mustafa Kayhan, "Kırmızı et fiyatını dengelemek için tedbirler almaya devam edeceğiz" dedi. Türkiye Kasaplar Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; ESK tarafından ithal edilen karkas etler, federasyona üye kasaplara satılacak.

    ÇALIŞMA SAATLERİ KISALACAK
    Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de 8 saat çalışma süresinin aşağı çekilmesi gündeme geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, uzun çalışma sürelerine dikkat çekerek, mesai saatlerinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini söyledi. İngiltere'de 6 saat uygulamasına geçildiğini belirten Bilgin, "5 saat denemesi yapılıyor" dedi. "Çalışma sürelerinin halen sanayi çağının başlangıcında talep edilen 8 saat civarında kalması mümkün olabilir mi, açık ki olamaz" diyen Bilgin, şöyle devam etti: "Biz de çalışma hayatımızı modernize ederek çalışma sürelerini yeniden daha insani şartlarda, emeğin verimliliğini birim verimliliğindeki artışı dikkate alarak yeniden düzenlemek durumundayız."

        B'İŞ'İKLET
        Belçika'da Ulusal Çalışma Konseyi kapsamında işverenler ile işçi temsilcileri arasında yapılan anlaşma uygulamaya geçti, işe bisikletle gidenlere bisiklet ödeneği verilmesi zorunlu oldu. 1 Mayıs'ta yürürlüğe giren uygulama ile çalışanlar işe bisikletle gitmeleri durumunda işverenlerinden kilometre başına 0.27 euro ödenek alacak. Bir çalışanın günlük bisiklet ödeneği 40 kilometreyi geçemeyecek. Böylece bisiklet ödeneği günlük 10.8 euro ile sınırlı olacak. Yeni uygulama ile ülkede bisiklet kullanımın daha da yaygınlaşması bekleniyor.

        THY, AIRBALTIC İLE ANLAŞMA İMZALADI
        Dünya çapında 343 noktaya uçan Türk Hava Yolları (THY) ile Letonya menşeli airBaltic, ortak uçuş gerçekleştirmek üzere kod paylaşım anlaşmasına imza attı. Anlaşma kapsamında, her iki havayolu da yolcularına İstanbul-Riga arasındaki direkt uçuşlarda sağladığı ilave frekans ile daha fazla seyahat seçeneği sunulmasını amaçlıyor. THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, "airBaltic ile yapılan kod paylaşım anlaşmasının, turistik ve iş amaçlı seyahat edecek yolcularımıza fayda sağlayacak olmasından memnuniyet duyuyoruz. Letonya'dan daha fazla ziyaretçiyi ağırlamayı dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



        TÜRK TİCARET BANKASI YENİDEN FAALİYETTE
        Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Türk Ticaret Bankası'nın, Türkiye İhracatçılar Meclisi, ihracatçı birlikleri, Türk Eximbank ile birlikte özel sektöre ve kamuya ait 20 bankanın ortak olduğu İhracatı Geliştirme AŞ'ye (İGE) devrini uygun buldu. 1913'te kurulan ve 2001'de BDDK tarafından bankacılık lisansı kaldırılarak tasfiyesine karar verilen Türk Ticaret Bankası, TMSF'nin yıllardır yürüttüğü yoğun çalışmalarla yeniden Türk ekonomisine kazandırıldı. Türkiye'nin en eski bankaları arasında yer alan Türk Ticaret Bankası, ihracatçının finansman ve bankacılık ihtiyaçlarına hizmet edecek.

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        Haberler Ekonomi Doğalgaz desteği kapsamında faturalar sıfırlandı!
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