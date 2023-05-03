Doğalgaz desteği kapsamında faturalar sıfırlandı!





SANAYİDE İNDİRİM % 63.63'E ULAŞTI

BOTAŞ, sanayide kullanılan doğalgazın toptan satış fiyatında 2022'nin Ekim ayından bu yana yapılan indirimin yüzde 63.6'ya ulaştığını bildirdi. 1 Mayıs'tan itibaren geçerli olan gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmadığı kaydedilen açıklamada, "Diğer taraftan 2022 Ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs tarihi itibarıyla yüzde 52.43 ile 63.63 oranlarında, elektrik üretimi amaçlı kullanılan gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51.52 oranında indirim yapılmıştır" denildi.

NİSAN İHRACATI 19.3 MİLYAR DOLAR

Ticaret Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli depremlerin olumsuz etkisinin Nisan'da da devam ettiğine işaret ederek, ihracatın yüzde 17.2 azalarak 19.3 milyar dolar olarak gerçekleştiğini bildirdi. Söz konusu azalışta, takvim etkisinin de önemli ölçüde etkili olduğu belirtilerek, "Ramazan Bayramı nedeniyle Nisan ayında çalışılan iş günü azalmış ve geleneksel olarak en yüksek ihracatın gerçekleştirildiği perşembecumartesi aralığında üretim ve ihracat ciddi oranda azalmıştır" ifadesine yer verildi. Açıklamada, ihracat değişimini aşağı çeken diğer önemli faktörün ise baz etkisi olduğunun altı çizildi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mustafa Gültepe de ihracatta Nisan ayında yaşanan düşüşün kısa süreli ve geçici olduğunu belirtti.