470 bin memura çifte kazanç! Ek gösterge düzenlemesi aylık ve ikramiyeye nasıl yansıyacak?

Bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu vuracak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri bu göstergeden yararlanacak.
İlk etapta 470 binin üzerinde memurun yararlanacağı bu düzenlemeyle 25 yıllık çalışanın emekli aylığına yaklaşık 2 bin 115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak. Geçen yıl yapılan ve 15 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı.
Öğretmen, polis, hemşire, müdür gibi bazı meslek gruplarında da 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanın emekli aylığı yaklaşık 2 bin 115 lira, 30 yıl hizmeti olanın da 2 lira 240 lira arttı. Çıkarılacak yasayla ek göstergesi yükseltilecekler de bu artıştan yararlanacak.
LİSE MEZUNU VAR
Ek gösterge artışı bütün çalışanlar faydalanmış olacak. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenlerin de cebine yansıyacak. 2 yıllık polis koleji mezunları, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak.