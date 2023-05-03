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    470 bin memura çifte kazanç! Ek gösterge düzenlemesi aylık ve ikramiyeye nasıl yansıyacak?

    Birinci dereceye gelen tüm kamu görevlilerine 3600 ek gösterge yolu açılırken, yeni düzenleme 470 bin memuru kapsayacak. 25 yıl çalışanın emekli aylığına 2 bin 115 lira ilave edilecek...

    Hazal Ateş
    Takvim
    470 bin memura çifte kazanç

    Bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu vuracak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri bu göstergeden yararlanacak.

    İlk etapta 470 binin üzerinde memurun yararlanacağı bu düzenlemeyle 25 yıllık çalışanın emekli aylığına yaklaşık 2 bin 115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak. Geçen yıl yapılan ve 15 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı.

    Öğretmen, polis, hemşire, müdür gibi bazı meslek gruplarında da 2200 veya 3000'den 3600'e çıkarıldı. Ek göstergesi 3000'den 3600'e çıkan 25 yıllık çalışanın emekli aylığı yaklaşık 2 bin 115 lira, 30 yıl hizmeti olanın da 2 lira 240 lira arttı. Çıkarılacak yasayla ek göstergesi yükseltilecekler de bu artıştan yararlanacak.



    LİSE MEZUNU VAR
    Ek gösterge artışı bütün çalışanlar faydalanmış olacak. Yardımcı hizmetler sınıfında yer alıp hiçbir ek göstergesi olmayanlara 600 ek gösterge verilecek. Yapılan düzenlemeler ortaokul, lise mezunu, iki yıllık üniversite bitirenlerin de cebine yansıyacak. 2 yıllık polis koleji mezunları, bekçi, uzman jandarma da yararlanacak.



        TONBUL: HERKES YARARLANACAK
        MEMUR-SEN Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul, ek göstergede yapılacak düzenlemenin doğrudan 470 bin kişiye yansıyacağını belirterek, şöyle konuştu: "Geçen yıl yapılan düzenlemeyle öğretmenler, şube müdürleri, polisler, din görevlileri, iki yıllık ön lisans mezunları ek gösterge aldı. Ek göstergesiz memurlar da vardı. Onlar da 600 puan alarak faydalandırıldı. Dışarda kalan şefler, memur, teknikerler var. Birinci dereceye çıkan bütün memurlar ek göstergeden yararlanacak."

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        Haberler Ekonomi 470 bin memura çifte kazanç! Ek gösterge düzenlemesi aylık ve ikramiyeye nasıl yansıyacak?
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