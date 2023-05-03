470 bin memura çifte kazanç! Ek gösterge düzenlemesi aylık ve ikramiyeye nasıl yansıyacak?

Bütün kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge piyangosu vuracak. 3600 ek gösterge düzenlemesinin dışında kalan memur, şef, tekniker, veri hazırlama kontrol işletmeni ve diğer birinci dereceye gelen bütün kamu görevlileri bu göstergeden yararlanacak.

İlk etapta 470 binin üzerinde memurun yararlanacağı bu düzenlemeyle 25 yıllık çalışanın emekli aylığına yaklaşık 2 bin 115 lira ilave edilirken, ikramiyedeki artış da 53 bin liradan başlayacak. Geçen yıl yapılan ve 15 Ocak 2023'te yürürlüğe giren ek gösterge düzenlemesiyle 1. dereceye kadar yükselen çalışanların ek göstergesi 600 puan artırıldı.