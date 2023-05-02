İŞÇİ SONUÇ: dsi.gov.tr ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ PDF indir! Devlet Su İşleri 908 düz işçi, elektrikçi, bekçi kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞKUR DSİ bölge müdürlükleri!
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) 908 işçi alımı kura tarihi belli oldu. 2023 yılında İŞKUR aracılığı ile Elektrik, Bekçi, Akaryakıtçı, Boyacı, Bahçıvan, Tesisatçı, Boyacı badanacı ve daha bir çok kadroya alımlar yapılacak. Kura çekiminin İŞKUR ya da DSİ internet adresinden yapılması ve dsi.gov.tr adresinden asil ve yedek isim listelerinin yayımlanması bekleniyor. Peki DSİ İŞKUR kura çekimi ne zaman, saat kaçta? DSİ işçi alımı kura çekimi canlı nasıl, nereden izlenir? İşte sonuç ekranı ile asil yedek isim listesi sorgulama seçeneği ve il il bölge müdürlükleri!
DSİ bu yıl 908 işçi alımı için başvuruları 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden aldı. Noter huzurunda çekilecek kuralar sonucu asil ve yedek listeler yayımlanacak. Kura çekim tarihi duyurulurken, başvuru yapan vatandaşlar kura çekimi ve sonucu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Devlet Su İşleri 908 düz işçi, elektrikçi, bekçi kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞKUR DSİ bölge müdürlükleri nihai isim listesi belli oldu mu? İşte İŞÇİ SONUÇ: dsi.gov.tr ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ PDF indir!
908 İŞÇİ ALIMI KURA SONUÇLARI!
Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) esube.iskur.gov.tr adresi üzerinden başvuruları alınan DSİ 908 işçi alımı kura tarihi belli oldu. Buna göre kura çekim 3 Mayıs 2023 Çarşamba günü yapılacak. Kura çekiminin saat 10:00'da başlaması bekleniyor.
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Kura çekimiyle birlikte isim listelerinin yayımlanması bekleniyor. Konuya ilişkin gelişmeler oldukça Takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz.
Başvuru sonuçları ile ilgili bilgiler Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü resmi internet sitesi "www.dsi.gov.tr" üzerinden de bildirilecek.