İŞÇİ SONUÇ: dsi.gov.tr ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ PDF indir! Devlet Su İşleri 908 düz işçi, elektrikçi, bekçi kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞKUR DSİ bölge müdürlükleri!

DSİ bu yıl 908 işçi alımı için başvuruları 17-24 Nisan 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden aldı. Noter huzurunda çekilecek kuralar sonucu asil ve yedek listeler yayımlanacak. Kura çekim tarihi duyurulurken, başvuru yapan vatandaşlar kura çekimi ve sonucu hakkında araştırmalar yapmaya başladı. Peki Devlet Su İşleri 908 düz işçi, elektrikçi, bekçi kura sonuçlarına nasıl bakılır? İŞKUR DSİ bölge müdürlükleri nihai isim listesi belli oldu mu? İşte İŞÇİ SONUÇ: dsi.gov.tr ASİL- YEDEK İSİM LİSTESİ PDF indir!