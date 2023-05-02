Son dakika: BOTAŞ'tan flaş doğal gaz açıklaması! Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 52 indirim

BOTAŞ'tan son dakika doğal gaz açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.
BOTAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde:
Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.
Bu kapsamda, 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.