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    • Ekonomi
    • 02.05.2023 08:22
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    • 02.05.2023 09:26
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    Son dakika: BOTAŞ'tan flaş doğal gaz açıklaması! Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 52 indirim

    BOTAŞ'tan son dakika doğal gaz açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi. BOTAŞ'tan yapılan açıklamada "Diğer taraftan 2022 ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile 63,63 oranlarında, elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapılmıştır" denildi.

    takvim.com.tr
    BOTAŞ’tan flaş doğal gaz açıklaması

    BOTAŞ'tan son dakika doğal gaz açıklaması geldi. Yapılan açıklamada "1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır." denildi.

    BOTAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde:

    Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.

    Bu kapsamda, 1 Mayıs 2023 tarihinden itibaren geçerli olan doğal gaz toptan satış fiyatlarında herhangi bir değişiklik yapılmamıştır.

        Diğer taraftan 2022 ekim ayı esas alındığında, sanayide kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında 1 Mayıs 2023 tarihi itibarıyla yüzde 52,43 ile 63,63 oranlarında, elektrik üretim amaçlı kullanılan doğal gazın toptan satış fiyatında ise yüzde 51,52 oranında indirim yapılmıştır.
        Household Energy Price Index fiyatları esas alındığında konutlarda Ukrayna ve Macaristan'dan sonra Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğal gaz fiyatı ülkemizde uygulanmaktadır.
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        Haberler Ekonomi Son dakika: BOTAŞ'tan flaş doğal gaz açıklaması! Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 52 indirim
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