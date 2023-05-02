Son dakika: BOTAŞ'tan flaş doğal gaz açıklaması! Sanayide kullanılan doğal gaza yüzde 52 indirim

BOTAŞ'tan yapılan açıklama şu şekilde:

Kuruluşumuzun doğal gaz toptan satış fiyatları; piyasa koşulları, ülkenin ekonomik şartları, piyasa fiyat istikrarı, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun tarife ile ilgili kararları ve maliyet unsuru olan alım - işletme giderlerindeki değişim dikkate alınarak mümkün olan en makul seviyede belirlenmekte ve tüketicilere sunulmaktadır.