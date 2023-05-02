Memura ve emekliye ek zam müjdesi! Kamu çalışanlarının zammına refah payı eklenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur- Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Erdoğan, memurlara ve emeklilere ek zam müjdesi verdi. Başkan Erdoğan, bu müjdeleri şöyle sıraladı:
'KİRAYI ARTIŞI ÇÖZECEĞİZ'
Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkartarak bir başka önemli adım daha attık.
Ayrıca diğer emeklilerimizin durumlarını da iyileştirecek bir hazırlık yapması noktasında Çalışma ve Maliye Bakanlarımızı talimatlardandık. Seçimden sonra yeni Meclis'in yasama faaliyetlerine başlamasıyla 7 bin 500 liranın üzerinde emekli maaşı alan vatandaşlarımızı da sevindirecek bir güzel haberi, inşallah milletimizle paylaşacağız.
Sözleşmeli kamu görevlilerinin kadroya geçişini sağladık. Yaklaşık 500 bin kardeşimizin sorununu çözüme kavuşturduk. Ek gösterge düzenlemesini hayata geçirdik.