Memura ve emekliye ek zam müjdesi! Kamu çalışanlarının zammına refah payı eklenecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Memur- Sen 7. Olağan Genel Kurulu'nda milyonları ilgilendiren önemli açıklamalar yaptı. Tüm çalışanların 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlayan Erdoğan, memurlara ve emeklilere ek zam müjdesi verdi. Başkan Erdoğan, bu müjdeleri şöyle sıraladı:





'KİRAYI ARTIŞI ÇÖZECEĞİZ'

Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkartarak bir başka önemli adım daha attık.