Mayıs ayı kira zammı ne kadar olacak? TEFE TÜFE Mayıs 2023 kira artış oranı yüzde kaç? İş yeri, dükkan kirası hesaplama...

Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 'mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu' sorusunun yanıtı da belli olacak. Bu kapsamda milyonlarca kiracı yeni oranları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2023 Mayıs ayı kira artış oranı...