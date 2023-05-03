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    • Ekonomi
    • 03.05.2023 08:46
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    • 03.05.2023 10:14
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    Mayıs ayı kira zammı ne kadar olacak? TEFE TÜFE Mayıs 2023 kira artış oranı yüzde kaç? İş yeri, dükkan kirası hesaplama...

    Mayıs ayının gelmesiyle birlikte kira zammı hakkında aramalar hız kazandı. Enflasyon rakamlarının belli olmasıyla birlikte mayıs ayı kira artış oranı belli olacak. ABD Merkez Bankası için yeni kararların açıklanacağı tarih ve saat araştırmaları yoğunlaştı. İşte mayıs 2023 TEFE TÜFE kira artış oranı...

    takvim.com.tr
    Mayıs ayı kira zammı ne kadar olacak 2023?

    Nisan ayı enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte 'mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu' sorusunun yanıtı da belli olacak. Bu kapsamda milyonlarca kiracı yeni oranları öğrenmek için araştırmalarını sürdürüyor. İşte 2023 Mayıs ayı kira artış oranı...

    NİSAN ENFLASYONU

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, nisan ayı enflasyon verileri açıklandı

    Buna göre; Nisanda Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 2,39 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 43,68 oldu.

    2023 MAYIS AYI KİRA ZAMMI NE KADAR OLACAK?

    Geçtiğimiz yıl getirilen uygulamaya göre, ev sahiplerinin yapabileceği zamma sınır getirilmişti.

    Buna göre, 1 Temmuz 2023 tarihine kadar yapılacak kira zamları yüzde 25'i aşamayacak.

    KİRA ARTIŞI UZATILACAK MI?

    Yüzde 25 artış oranında sabitlenen kira zammı ile ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum yeni bir düzenlemeye gidileceğini açıklamıştı. Bakan Kurum, 7'nci aydan sonra bunu uzatacaklarını, piyasa şartlarının üzerinde bir ortalama söz konusuysa vatandaşları koruyacaklarını söyledi.

        MAYIS AYI KİRA ZAM HESABI

        Kira artışının yüzde 25 olmasıyla yeni kiranız aşağıdaki gibi olacak:

        Örneğin, 5.000 TL kirası olan bir kiracının Nisan ayında kirası 6.250 TL olacak.

        6.000 TL kirada ücret 7.500 TL'ye çıkacak.

        8.000 TL kirası olan bir evin Nisan 2023'te kirası 10.000 TL olacak.

        SON ENFLASYON ARTIŞI NE KADARDI?

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 2,29, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 0,44 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 50,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 62,45 olarak gerçekleşti.

        Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, mart ayında 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 70,20, yurt içi üretici fiyatları yüzde 113,73 arttı.

        Aylık bazda TÜFE yüzde 2,29, Yİ-ÜFE yüzde 0,44 artış gösterdi. TÜFE, martta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 12,52, Yİ-ÜFE ise yüzde 6,25 yükseldi.

        Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 50,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 62,45 oldu.
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        Haberler Ekonomi Mayıs ayı kira zammı ne kadar olacak? TEFE TÜFE Mayıs 2023 kira artış oranı yüzde kaç? İş yeri, dükkan kirası hesaplama...
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