1-2-3-4-5 Mayıs 2023 evde bakım maaşı yatacak iller güncel listesi! Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

Mayıs ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidebilirler. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!
MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?
2023 Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatmadı.
Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu kapsamda il il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Mayıs'ta başlayacak.