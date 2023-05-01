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    • Ekonomi
    • 01.05.2023 15:22
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    • 01.05.2023 15:22
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    1-2-3-4-5 Mayıs 2023 evde bakım maaşı yatacak iller güncel listesi! Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!

    Evde bakım maaşı yatan iller listesi mayıs ayı itibariyle sorgulanmaya başlandı. 'Evde bakım parası yattı mı' sorusuna yanıt arayan vatandaşlar evde bakım maaşlarını sorguluyor. Evlerinde bakıma ihtiyaç duyan yaşlı veya hasta kişilere yönelik olarak verilen evde bakım maaşından yüzbinlerce kişi faydalanıyor. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    1-2-3-4-5 Mayıs evde bakım maaşı yatacak iller listesi!

    Mayıs ayında maaşların yatırılıp yatırılmadığı merak ediliyor. Engelli aylığından yararlanmak isteyen kişiler Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü'nden aldıkları sevk ile sağlık kurulu raporu vermeye yetkili hastanelere gidebilirler. Peki, mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? İşte merak edilenler!

    MAYIS AYI EVDE BAKIM MAAŞI YATTI MI, NE ZAMAN YATACAK?

    2023 Mayıs ayı evde bakım maaşı ödemeleri henüz yatmadı.

    Evde bakım yardımı ödemeleri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 30'u arasında ödeniyor. Bu kapsamda il il gerçekleştirilecek evde bakım yardımı ödemeleri 15 Mayıs'ta başlayacak.

        EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

        Evde bakım aylığı ödemelerinin hesabınıza yatıp yatmadığını SMS veya e-Devlet sistemi üzerinden sorgulayabilirsiniz.

        Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e-Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor. Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama özelliği Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sekmesinin altında bulunur.

        EVDE BAKIM PARASI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

        SMS İLE EVDE BAKIM AYLIĞI SORGULAMA

        Evde bakım aylığı alanlar sorgulama yapmak için telefonlarının SMS özelliğini de kullanabilir. Ziraat Katılım Bankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e SMS atarak bakiye takibi yapabilirler. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 SMS ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.
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        Haberler Ekonomi 1-2-3-4-5 Mayıs 2023 evde bakım maaşı yatacak iller güncel listesi! Mayıs ayı evde bakım maaşları yattı mı, ne zaman yatacak? e-Devlet sorgulama ekranı!
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