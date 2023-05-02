Asgari ücrete 4 formül! Yeni tutar ne olacak? İpuçları geldi...





ENFLASYON ARTIŞI

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ilk 6 aylık enflasyon tahmini yüzde 21.43... Eğer bu oran yansıtılırsa net asgari ücret 10 bin 329 liraya yükselecek. Bir refah payı da eklenirse yüzde 25, 30 ve hatta 35'e varan artışlar söz konusu olabilecek. Asgari ücret yüzde 25 artışta 10 bin 633, yüzde 30 zamda 11 bin 58, yüzde 35 artış yapılması halinde 11 bin 484 liraya ulaşacak.