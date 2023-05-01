Ülkenin dört bir yanında Togg servis noktaları açılıyor!

Bursa'da üretilen Togg'un T10X modeli, Gemlik üretim üssünden sahiplerine sevk edilmeye devam ederken, ülkenin dört bir yanında da servis noktaları açılıyor. Togg üretim üssünden ön siparişi tamamlayan ve hak sahibi olan vatandaşların otomobilleri sahiplerine gönderilmeye devam ediyor. Bursa, Elazığ, Adana, İstanbul, Isparta, İzmir ve Kocaeli'ne sevkiyatlar gerçekleştirilirken, servis ağı noktasında da çalışmalar son hızıyla sürüyor.





Henüz sevkiyatlar tamamlanmadan 7 bölgede servisi noktaları hazır hale getirildi. İstanbul'dan Kayseri'ye Şanlıurfa'dan Trabzon'a kadar, ilk etapta 23 şehirde 33 sabit, 8 mobil servis noktası kuruldu. Hafta sonu gerçekleştirilen sevkiyatları sosyal medya hesaplarından duyuran Togg CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş, servis ağlarını da paylaştı. Karakaş, "Kullanıcılarımıza kesintisiz, hızlı ve etkin bir servis deneyimi sunmak için hazırız" dedi.



REKOR BAHÇELİEVLER'DE

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası'nın yüzyılın dönüşüm kampanyası olduğunu belirterek, "Maliyetin yarısını sağlıyoruz ancak kira yardımını, vergisini de kattığınızda destek yüzde 50'yi geçiyor" dedi. Projeye 376 bin 500 bağımsız bölüme tekabül eden 65 bin 500 başvurunun olduğunu ifade eden Kurum, en çok başvurunun Bahçelievler'den yapıldığını dile getirdi. Kurum, "Riskli binaların ortalama değeri 800 binle 1.5 milyon lirayı geçmez. Ancak 2+1 evlerde kentsel dönüşüm sonrası konutun değeri 4-5 milyon lira ediyor" diye konuştu. Muharrem DOĞANTEZ