Maaşlara farklı zam! Kime ne kadar artış olacak? Emeklilerin refah payı maaşa göre değişecek

Milyonlarca çalışan ve emekli Temmuz'da zamlı maaş alacak. Yaklaşık 15 milyon emeklinin geliri artarken, 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanlara refah payı da verilecek. Refah payı 7 bin 500, 10 bin ve 15 bin liranın üzerinde maaş alanlar arasında farklı oranlarda uygulanacak. Refah payı maaşı 7 bin 500 ile 10 bin lira arası olanlara daha yüksek yansıtılacak. İşte merak edilen soruların yanıtları:





Emekli zammına eklenecek refah payı kaç puan olacak?

Milyonlarca memur ve emekliye Ocak'ta refah payıyla birlikte yüzde 30 zam yapıldı. Temmuz'da eklenecek refah payı oranı ise 6 aylık enflasyon açıklandıktan sonra netleşecek. Refah payının 7 bin 500 liranın üzerindeki aylıklar için kademelendirilerek farklı oranlarda yüzde 15 ile 20 arasında değişmesi bekleniyor.