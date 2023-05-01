Maaşlara farklı zam! Kime ne kadar artış olacak? Emeklilerin refah payı maaşa göre değişecek

Milyonlarca çalışan ve emekli Temmuz'da zamlı maaş alacak. Yaklaşık 15 milyon emeklinin geliri artarken, 7 bin 500 liranın üzerinde aylık alanlara refah payı da verilecek. Refah payı 7 bin 500, 10 bin ve 15 bin liranın üzerinde maaş alanlar arasında farklı oranlarda uygulanacak. Refah payı maaşı 7 bin 500 ile 10 bin lira arası olanlara daha yüksek yansıtılacak. İşte merak edilen soruların yanıtları:
Emekli zammına eklenecek refah payı kaç puan olacak?
Milyonlarca memur ve emekliye Ocak'ta refah payıyla birlikte yüzde 30 zam yapıldı. Temmuz'da eklenecek refah payı oranı ise 6 aylık enflasyon açıklandıktan sonra netleşecek. Refah payının 7 bin 500 liranın üzerindeki aylıklar için kademelendirilerek farklı oranlarda yüzde 15 ile 20 arasında değişmesi bekleniyor.
En düşük emekli aylığına Nisan itibariyle yapılan yüzde 36'lık zammın ardından Temmuz'da da artış olacak mı?
En düşük emekli aylığı ödemesi 7 bin 500 liraya çıkarılırken, Temmuz zammı kök aylığa yansıtılacak. Kök aylık 5 bin liraysa yüzde 30 zam varsayımı ile emeklinin aylığı 6 bin 500 lira olacak ama 7 bin 500 lira yatırılmaya devam edilecek. Örneğin, en düşük aylığı 6 bin 95 lira olan SSK'lıların (2000 öncesi başlayan) Temmuz zammı yüzde 30 olursa kök aylığı 7 bin 923 liraya çıkacak. Bu kapsamdaki emeklinin eline geçecek aylık 7 bin 500 liradan 7 bin 923 liraya çıkmış olacak.
Maaşlara yansıyacak 6 aylık enflasyon tahmini nedir?
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre enflasyon, Nisan'da yüzde 2.65, Mayıs'ta yüzde 2.46, Haziran'da yüzde 2.61 olacak. Bu tahmine göre ilk 6 aylık enflasyon yüzde 21.43 olarak gerçekleşecek. SSK ve Bağ-Kur emeklileri refah payı hariç bu oranda zam alacak. Refah payıyla birlikte bu oranın yüzde 35'e ulaşması bekleniyor. Bu enflasyon tahminlerine göre memurların ve memur emeklilerinin Temmuz zammı da yüzde 19.18 olacak. Refah payının yüzde 30 ya da yüzde 35'e tamamlama şeklinde olması bekleniyor.