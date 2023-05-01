Konya Büyükşehir’den bir günde 6 ilçeye 8 yatırım

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bir günde 6 ilçede 8 yatırımın açılış ve temel atma programlarına katıldı. Cuma günü çok yoğun bir programı geride bırakan Altay, güne Büyükşehir Belediyesi'nin Meram Belediyesi'yle birlikte yürüttüğü Büyük Larende Dönüşümü kapsamında Karatay bölgesine Larende esnafı için yapılacak dükkanların temel atma programıyla başladı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, AK Parti Konya Milletvekili Adayları Armağan Güleç Korumaz ve Mehmet Baykan'ın da katıldığı programda maliyeti 200 milyon lirayı aşan hizmetin temeli atıldı. Karapınar'a geçen Başkan Altay, esnaf ziyaretlerinde bulundu. Karapınarlıların yoğun ilgi gösterdiği programda Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan Karapınar Ticaret Merkezi, Katlı Otoparkı ve Kitap Kafe'nin açılışlarını yaptı.



EREĞLİ KAPALI YARI OLİMPİK YÜZME HAVUZU AÇILDI

Yatırım seferberliğine Ereğli'de devam eden Başkan Altay, Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan 38 milyon liralık kapalı yarı olimpik yüzme havuzunun açılışını yaptı. Buradaki programa; AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek, AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan, MHP Konya Milletvekili Adayları Celil Çalış, Bilal Yiğit, AK Parti Konya İl Başkan Vekili Seyit Mehmet Sümer, Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, AK Parti Ereğli İlçe Başkanı Zübeyir Dursun, MHP Ereğli İlçe Başkanı Musa Yılmaz da katıldı. Altay, Halkapınar'ı da ziyaret etti. AK Parti Konya Milletvekili Adayı Burhanettin Sevencan, Halkapınar Belediye Başkanı Mehmet Bakkal, AK Parti Halkapınar İlçe Başkanı Fatih Köşger, MHP Halkapınar İlçe Başkanı Ali İhsan User ile birlikte AK Parti İlçe Teşkilatı'nda partililerle bir araya gelen Başkan Altay, ilçe esnafını da ziyaret ederek hayırlı işler diledi.





EMİRGAZİ ŞEHİR KONAĞI'NIN AÇILIŞI YAPILDI

Emirgazi'ye hareket eden Altay, Şehir Konağı'nın açılışını yaptı. Gün boyunca yoğun bir tempo içerisinde merkez dışındaki ilçelerde programdan programa koşan Başkan Altay, son olarak aksam saatlerinde Şefikcan Parkı'nın 2. Etap açılışı ve 3. Etap temel atma programına katıldı. Halk tarafından yoğun ilgi gören programda Altay, çocuklarla yakından ilgilendi.



VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞIYORUZ

Konya'nın 31 ilçesinin topyekün kalkınması için adeta yatırım seferberliği başlattıklarını kaydeden Başkan Uğur İbrahim Altay, "Milletimizin duası ve bizlere olan desteği var olduğu müddetçe; Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'nda emin adımlarla ilerlemeye ve ülkemizi çok daha aydınlık yarınlarla buluşturmaya devam edeceğiz. İlçelerde hemşehrilerimizi 2 Mayıs'ta Kılıçarslan Meydanı'nda olacak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın Konya Mitingi'ne de davet ettik" diye konuştu.