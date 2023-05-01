Kalyon Enerji'den Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için dev işbirliği!

Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) için J.P. Morgan'ın Kalkınma Finansmanı Enstitüsü ile yaptığı iş birliği kapsamında, bankanın metodolojisi kullanılarak hazırlanan kalkınma etki değerlendirmesi raporunu tamamladı ve sonuçlarını duyurmaya hak kazandı.

Bu rapor, Karapınar GES yatırımının sektöre katkısını tescillerken; proje, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altında belirlenmiş dört ana amaca hizmet ediyor.