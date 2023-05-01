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    Kalyon Enerji'den Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için dev işbirliği!

    Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) için JP Morgan'ın Kalkınma Finansmanı Enstitüsü ile yaptıkları dev işbirliğini duyurdu.

    Karapınar GES için iş birliği

    Kalyon Enerji, Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali (GES) için J.P. Morgan'ın Kalkınma Finansmanı Enstitüsü ile yaptığı iş birliği kapsamında, bankanın metodolojisi kullanılarak hazırlanan kalkınma etki değerlendirmesi raporunu tamamladı ve sonuçlarını duyurmaya hak kazandı.

    Bu rapor, Karapınar GES yatırımının sektöre katkısını tescillerken; proje, BM Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları altında belirlenmiş dört ana amaca hizmet ediyor.

    Kalyon Enerji Sürdürülebilirlikten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Defne Arısoy, "Bu iş birliği çok değerli. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Etki Değerlendirmesi, etki raporlamasına yönelik devam eden taahhütlerimizi netleştirmemize olanak tanırken, yatırımın etki ekosistemindeki katkısının da çok yüksek olduğunu ortaya koydu" dedi.

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    Haberler Ekonomi Kalyon Enerji'den Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali için dev işbirliği!
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