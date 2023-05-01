Milyonlara erken emeklilik: Yeni emeklilik reformu için hazırlık başladı! Kimlerin yaş ve prim şartı değişecek?

4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT yasasının ardından emeklilikte yeni reform hamleleri için düğmeye basıldı. Emekliliği kolaylaştıracak önemli adımlar atılacak. Özellikle 4 ayrı model gündemde...
BAĞ-KUR'luya SSK modeli: Bağ-Kur'luların primleri için düzenleme yapılacak. Özellikle küçük, mikro işletmeler, esnaf, tüccar başta olmak üzere Bağ-Kur'luların prim gün şartı düşürülecek. Burada emeklilik için gereken prim gün sayısının 9000'den SSK'lılar gibi 7200'e çekilmesi bekleniyor. Aynı şekilde kısmi emeklilikte de prim indirimi gündemde.
SSK'lılarda 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda 3600 olan prim gün şartı, bu tarihten sonra iş hayatına atılanlarda 4500'e çıkıyor. Bağ- Kur'lularda ise tarih fark etmeksizin kısmi emeklilik için 5400 prim günü gerekiyor. Burada da prim gün şartının indirilmesi bekleniyor. Bu durumda Bağ-Kur'lularda kısmi emeklilik için gereken prim gün sayısı 5400'den 4500 ya da 3600'e indirilebilecek.
Ev kadınına prim desteği: Atılacak adımlardan biri ile de ev kadınlarının isteğe bağlı primlerine devlet desteği sağlanacak. Bu çerçevede, ev kadınlarının isteğe bağlı ödeyecekleri primlerin üçte birini devlet karşılayacak.
Bağ-Kur'lulara yönelik çalışmanın isteğe bağlı prim ödeyenleri de kapsaması bekleniyor. Bu kapsamda olan kesimlerden biri de ev kadınları. Primlerine 3'te 1 oranında devlet desteği alacak ev kadınları, eğer Bağ-Kur'ların primleri SSK'lılarla eşitlenirse 5400 gün yerine 3600-4500 gün prim ile emekli olabilecek.
Anneye yıpranma payı: Emeklilik yaşının özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilmesi de planlanıyor. Burada uygulanacak model merakla bekleniyor. Çocuk sayısına göre emeklilik yaşı esnetilerek yeni bir yıpranma sisteminin getirilmesi söz konusu olabilecek. Halen pek çok meslekte uygulanan Fiili Hizmet Zammı benzeri bir uygulama hayata geçirilirse, annelere çocuk sayısına göre prim eklenip, yaş şartından indirim yapılabilecek.