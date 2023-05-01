Milyonlara erken emeklilik: Yeni emeklilik reformu için hazırlık başladı! Kimlerin yaş ve prim şartı değişecek?

4 milyonu aşkın kişiye emeklilik yolunu açan EYT yasasının ardından emeklilikte yeni reform hamleleri için düğmeye basıldı. Emekliliği kolaylaştıracak önemli adımlar atılacak. Özellikle 4 ayrı model gündemde...





BAĞ-KUR'luya SSK modeli: Bağ-Kur'luların primleri için düzenleme yapılacak. Özellikle küçük, mikro işletmeler, esnaf, tüccar başta olmak üzere Bağ-Kur'luların prim gün şartı düşürülecek. Burada emeklilik için gereken prim gün sayısının 9000'den SSK'lılar gibi 7200'e çekilmesi bekleniyor. Aynı şekilde kısmi emeklilikte de prim indirimi gündemde.

SSK'lılarda 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olanlarda 3600 olan prim gün şartı, bu tarihten sonra iş hayatına atılanlarda 4500'e çıkıyor. Bağ- Kur'lularda ise tarih fark etmeksizin kısmi emeklilik için 5400 prim günü gerekiyor. Burada da prim gün şartının indirilmesi bekleniyor. Bu durumda Bağ-Kur'lularda kısmi emeklilik için gereken prim gün sayısı 5400'den 4500 ya da 3600'e indirilebilecek.