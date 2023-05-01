Bakan Dönmez açıkladı: Doğalgaz desteği faturaya yansıyor! Vatandaş ücret ödemeyecek

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinin detaylarını açıkladı. Dönmez, "Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılım değişiklikleri devam ediyor. Diğer taraftan bu işlemle ilgili Cumhurbaşkanı kararı ve kararnameleri istihsal ediliyor. Bize 24 Nisan itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki; 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.
KARTLIYA DA YANSIYACAK
Bakan Dönmez, bu uygulamanın ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirimin uygulamaya gireceğini söyledi. Özellikle Ankara'da bazı konutlarda doğalgaz tüketiminin önden ödemeli şekilde kartlı olarak devam ettiğine işaret eden Bakan Dönmez, "Onunla alakalı olarak da EPDK ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde. Kartlı sayaç kullanan vatandaşlarımız da bu haktan yararlanacak" şeklinde konuştu.
Barış ŞİMŞEK
42 MİLYON OYUN OYNUYOR
Dijital oyun sektöründe gençlerin önü açılıyor. 'ENHANCER Oyun Hackathonu', mentorluk desteği ve toplamda 15 bin euro değerinde hediye çekleri imkanlarıyla 150 genci bir araya getirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Şimşek, "Türkiye'de oyun sektörünün 1.2 milyar dolarlık hacmi var. Oyun oynayan sayısı 42 milyon, yani nüfusun yarısı" dedi.
OYAK'TAN 20 YILIN EN YÜKSEK KAR PAYI
OYAK'ın 63'üncü olağan genel kurul toplantısı, önceki gün Ankara'daki yeni genel müdürlük binasında gerçekleştirildi. Genel kurulda 2022 yılı kâr payı oranı yüzde 90.1 olarak açıklandı. OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, "Son yıllarda yaşanan ve tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu ekonomik koşullara rağmen 2022 yılında yüzde 90.1 kâr payı ile üyelerimizin birikimlerine sürdürülebilir getiri sağlama misyonumuzu bir kez daha başarıyla yerine getirdik" ifadesini kullandı.