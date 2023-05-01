Bakan Dönmez açıkladı: Doğalgaz desteği faturaya yansıyor! Vatandaş ücret ödemeyecek

Enerji Bakanı Fatih Dönmez, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın vatandaşa verdiği ücretsiz doğalgaz müjdesinin detaylarını açıkladı. Dönmez, "Doğalgaz dağıtımını yapan şirketlerin faturalama yazılım değişiklikleri devam ediyor. Diğer taraftan bu işlemle ilgili Cumhurbaşkanı kararı ve kararnameleri istihsal ediliyor. Bize 24 Nisan itibarıyla doğalgaz sayaçlarında okuma yapılmaması söylendi. Ancak sehven okuma yapılmış ise de fatura iptali veya bedel iadesi yapılması istendi. Bu süreç için fatura gidecek. Faturada kullanım miktarı, tutarı gözükecek. Fakat ödenmesi gereken kısımda 'sıfır' yazacak ve diyecek ki; 'Karadeniz yerli gazımız milletimize hayırlı uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.





KARTLIYA DA YANSIYACAK

Bakan Dönmez, bu uygulamanın ardından da 11 aylık mutfak kullanımlarındaki 25 metreküplük indirimin uygulamaya gireceğini söyledi. Özellikle Ankara'da bazı konutlarda doğalgaz tüketiminin önden ödemeli şekilde kartlı olarak devam ettiğine işaret eden Bakan Dönmez, "Onunla alakalı olarak da EPDK ve ilgili gaz dağıtım şirketi temas halinde. Kartlı sayaç kullanan vatandaşlarımız da bu haktan yararlanacak" şeklinde konuştu.

Barış ŞİMŞEK